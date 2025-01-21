مانشستر سيتي يستعد لإعلان التعاقد مع عمر مرموش.. اللاعب ضمن الأغلى في قائمة الفريق الأزرق.. مقارنات إنجليزية بمحمد صلاح وبيكهام.. وتصريحات صادمة لجوارديولا

تنتظر الجماهير المصرية والعربية وأيضا محبي مانشستر سيتي، اعلان اتمام التعاقد مع المهاجم الدولي المصري عمر مرموش للمان سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأفادت التقارير أن نادي مانشستر سيتي سيضم النجم المصري عمر مرموش في صفقة قياسية بلغت 80 مليون يورو.

واضافت تقارير إنجليزية أن صفقة مرموش مع مانشستر سيتي طويلة الأمد تمتد لخمس سنوات، وذلك بعد جولات مكثفة من المفاوضات ويأتي هذا الاتفاق رغم أن عقد مرموش مع فرانكفورت يستمر حتى عام 2027، مما يؤكد رغبة اللاعب والنادي الإنجليزي في إتمام الصفقة.

في لقطة مؤثرة، ودع عمر مرموش جماهير فرانكفورت بعد الفوز على بوروسيا دورتموند.

وظهر اللاعب وهو يحيط بالجماهير في لحظة وداع مؤثرة، مما أظهر مدى ارتباطه بالنادي وجماهيره خاصه وان رحيل مرموش عن فرانكفورت يمثل خسارة كبيرة للفريق، حيث كان أحد أهم لاعبيه."



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عمر مرموش يودع فريقه آينتراخت فرانكفورت

pic.twitter.com/anc6hLuzDl — مشعل (@Dolgador) January 17, 2025

انتقال مرموش إلى مانشستر سيتي يمثل خطوة كبيرة في مسيرته الكروية، حيث سينضم إلى واحد من أقوى الأندية في العالم.

المقارنة بين مرموش وصلاح وبيكهام

وتزامن انتقال مرموش مع تألق مواطنه محمد صلاح، دفع الكثيرين إلى مقارنة اللاعبين.

وعلى الرغم من التشابه في المراكز التي يلعبانها، إلا أن التقرير الذي نشرته صحيفة "التليجراف" البريطانية أشار إلى أن مرموش يشبه اللاعب الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام أكثر من صلاح.

ويرجع التشابه بين مرموش وبيكهام إلى قدرة كليهما على تنفيذ الكرات الثابتة بدقة عالية، خاصة الركلات الحرة المباشرة.

أرقام وإحصائيات حول عمر مرموش

وأظهرت الأرقام والإحصائيات أن مرموش سجل ثلاثة أهداف من ركلات حرة مباشرة في ثلاث مباريات متتالية مع فرانكفورت، مما يؤكد قدرته الاستثنائية في هذا الجانب من اللعبة.

وقارنت الصحافة البريطانية بين أرقام مرموش وأرقام بيكهام في مانشستر يونايتد، حيث كان بيكهام يعتبر أحد أفضل المسددين للركلات الحرة في العالم.

وسجل مانشستر سيتي ثلاثة أهداف من ركلات حرة في الموسم الماضي، وهو رقم مماثل لما حققه مرموش في فترة قصيرة.

مرموش ضمن قائمة الأغلى في مانشستر سيتي

ومن المنتظر أن ينضم مرموش إلى قائمة أغلى 10 لاعبين فى صفوف مانشستر سيتى، حيث يملك قيمة تسويقية تبلغ 60 مليون يورو، حيث يحتل وقتها المركز السادس بالتساوي مع الثنائى سيلفا ودوكو.

ويتصدر النجم النرويجي إيرلينج هالاند ترتيب اللاعبين الأعلى قيمة تسويقية فى فريق المدرب بيب جوارديولا بـ200 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

وجاءت قائمة أغلى لاعبي مانشستر سيتي كالتالى:

هالاند – 200 مليون يورو.

فيل فودين – 140 مليون يورو.

رودرى – 130 مليون يورو.

روبن دياز – 75 مليون يورو.

جفارديول – 75 مليون يورو.

برناردو سيلفا – 60 مليون يورو.

جيريمى دوكو – 60 مليون يورو.

سافينيو - 55 مليون يورو.

جاك جريليش - 45 مليون يورو.

تصريحات صادمة من جوارديولا

ووجه الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، صدمة كبيرة للمهاجمين المنضمين إلى الفريق الأزرق السماوي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ومنهم عمر مرموش، وذلك بعد ساعات من إعلان تمديد عقد المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند مع النادي حتى عام 2034.

جوارديولا: يجب على المهاجمين تقبل أدوارهم في الفريق

وفقًا لتصريحات جوارديولا التي نقلتها شبكة «Manchester Evening News» البريطانية، أكد المدير الفني، أن الفريق لن يسعى للتعاقد مع مهاجمين من الطراز العالمي ليكونوا بدلاء لإيرلينج هالاند.

وقال: علينا البحث عن مهاجمين في سن صغير، يجب عليهم تقبل دورهم مع الفريق كما فعلنا مع لاعبين آخرين في مراكز مختلفة مثل أوسكار بوب، جيمس ماكاتي، فيل فودين.

هذه التصريحات تمثل إشارة واضحة للمهاجمين الجدد، بما فيهم عمر مرموش، بأنهم قد يواجهون تحديات في الحصول على دقائق لعب ثابتة في ظل وجود هالاند.

وأضاف جوارديولا: "أعلم أن مراكزهم تختلف تمامًا عن هالاند، ولكن في غيابه قد نلعب بطريقة مختلفة، ربما مع مهاجم وهمي أو نركز على الأجنحة المتحركة بسرعة من الأطراف إلى العمق".

حاجة الفريق إلى بدائل في حالة غياب هالاند

وتابع جوارديولا حديثه: "نحن نعمل على إيجاد بدائل جيدة فقط في حال غياب هالاند عن بعض المباريات، لكننا لن نذهب للتعاقد مع لاعب من الطراز الأول مثل كيليان مبابي، لأننا عادة ما نلعب بمهاجم واحد فقط".

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