حيثيات تخفيف حكم حبس عمر زهران.. ليس لديه سوابق جنائية.. المتهم يعاني من سوء حالته الصحية وكبر السن.. والمحكمة استخدمت الحق المخول لها

أودعت محكمة الجيزة حيثيات حكم محكمة جنح مستأنف الجيزة، بقبول استئناف المخرج عمر زهران المتهم بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، التي قٌدرت بنحو 2.5 مليون دولار، بالحبس سنة مع الشغل بدلًا من سنتين والتأييد فيما عدا ذلك بشأن الدعوى المدنية وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

نص حيثيات حكم حبس عمر زهران سنة واحدة

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شريف، وعضو المستشارين خالد سليمان، ورامي راضي، وحضور أحمد فولي، وكيل النائب العام، أنه تبين للمحكمة إبان المحاكمة الجنائية أن المتهم يعاني من سوء حالته الصحية ونظرًا لكبر السن.

وأضافت الحيثيات أنه لم يكن لديه ثمة سوابق جنائية وما شاهده من إجراءات تحقيق ومحاكمة وتوقيع العقوبة، عليه الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، وتقضى بتخفيف العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف، وذلك بالاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية.

منطوق الحكم علي عمر زهران

وجاء بمنطوق الحكم حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا وفى الموضوع بتعديل حكم أول درجة الصادر بحق عمر زهران، مخرج، المتهم بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، التي قٌدرت بنحو 2.5 مليون دولار.

تخفيف حكم حبس المخرج عمر زهران، إلى سنة

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في اتهام، شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف للمخرج عمر زهران بسرقة مشغولاتها الذهبية أن المتهم عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأقر بأن المضبوطات تحصل عليها من المدعوة شاليمار شربتلي.

وكشفت التحقيقات ان المسروقات الذهبية، عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار الشربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى).

نص أقوال المخرج عمر زهران في تحقيقات النيابة العامة

وأحيل المخرج المتهم إلى النيابة العامة، والتى بدأت تحقيقات موسعة معه في الواقعة، ووجهت له اتهاما مباشرا نصه: "أنت متهم بسرقة مجوهرات خاصة بالسيدة شاليمار الشربتلي قيمتها تتجاوز 40 مليون جنيه من داخل مسكنها.. فما ردك؟". فأجاب المخرج عمر زهران قائلا: "محصلش.. هذا الاتهام عار تماما من الصحة".. فعاودته النيابة بسؤال آخر نصه: "وما هي معلوماتك عن واقعة السرقة محل التحقيق ولماذا تم اتهامك فيها؟"، ليجيب المخرج: "حقيقة لا أعلم سبب الاتهام، أما معلوماتي عن واقعة السرقة، أنها وقعت قبل عام ونصف تقريبا، ووقتها كنت حريصا على التواجد مع شاليمار وزوجها خالد يوسف، وبحثت معهما فى أماكن كثيرة عنها، وكانت علاقتنا وطيدة فى تلك الفترة، إلى أن فوجئت بخالد يوسف يوجه لى أسئلة غريبة من نوعية لماذا تشاركنا البحث عن المجوهرات، وما هى الأماكن التى بحثت فيها؟، فأخبرته أن مشاركتى فى البحث جاءت بحكم صداقتى الممتدة مع شاليمار، وأننا بحثنا فى كل الأماكن بالمنزل باستثناء غرفة مغلقة خاصة بنجله، وعندما فتحنا الغرفة عثرنا على المجوهرات المفقودة بداخل كيس".. واصلت النيابة العامة تحقيقاتها مع المخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف، إلى أن انتهت من كافة التفاصيل والإجراءات، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، ثم أحالته محبوسا إلى المحاكمة.

الفرصة الأخيرة أمام المخرج عمر زهران للنجاة من الحبس سنة

وفي سياق متصل، أكد المحامى إسلام علي سلامة، أن المخرج عمر زهران أمامه فرصة قانونية أخيرة للطعن على الحكم الصادر ضده من محكمة جنح مستأنف الجيزة التي قضت بتخفيف عقوبته من السجن لمدة عامين مع الشغل إلى السجن لمدة عام واحد، في القضية التي اتهم فيها بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف إلى جلسة المقبل لطلبات الدفاع.

وأضاف المحامي إسلام علي سلامة، أن هذه الفرصة الأخيرة للمخرج عمر زهران تتمثل في تقديم طعن أمام محكمة النقض، وهي الجهة القضائية التي تراجع صحة الحكم من الناحية القانونية.

وتابع سلامة، أن الحكم الذي يصدر من محكمة النقض يعد حكما نهائيًا وباتًا، حيث لا يمكن الطعن عليه مجددًا، وبناءً على قرار محكمة النقض، قد يتم تأييد الحكم على المخرج عمر زهران، أو تخفيفه، أو إلغاؤه.

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