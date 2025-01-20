الإثنين 20 يناير 2025
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حوادث

كواليس جلسة الاستماع لأقوال شاليمار في اتهامها لمخرج شهير بالاستيلاء على إيصال أمانة

الفنانه شاليمار
الفنانه شاليمار

استمعت نيابة الجيزة لأقوال الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي وزوجها المخرج خالد يوسف، فى بلاغ جديد مقدم منهم ضد مخرج شهير تتهمه بالاستيلاء على إيصال امانة واستعماله فى قضايا للدفاع عن نفسه برواية غير صحيحة.

خالد يوسف وزوجته شاليمار يتقدمان ببلاغ ضد مخرج شهير 

وتقدمت شاليمار شربتلي وزوجها خالد يوسف فى وقت سابق ببلاغ جديد ضد مخرج شهير اتهمته بالاستيلاء إيصال أمانة.

شاليمار شربتلي تتهم إعلامية شهيرة بتسجيل وتسريب المكالمات

وعلمت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي بعد انتهاء التحقيقات ببلاغ الإعلامية الشهيرة ضدها تتهمها بتسريب المكالمة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقررت التقدم ببلاغ ضد الإعلامية تتهمها بتسجيل مكالمة لها وتسريبها أيضا.

اتهمت شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف أمام جهات التحقيق إعلامية شهيرة بتسجيل وتسريب المكالمات التي انتشرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أن التسريبات الصوتية تضمنت حديثها مع المذيعة عن واقعة مخرج شهير.

إخلاء سبيل شاليمار بعد الاستماع لأقوالها

وقررت جهات التحقيق صرف شاليمار شربتلي وزوجها المخرج خالد يوسف من سرايا النيابة بعد الإدلاء بأقوالها في البلاغ المقدم منها وردا على بلاغ الإعلامية الشهيرة المقدم ضدها.

تخفيف حكم حبس المخرج عمر زهران، إلى سنة

وفي وقت سابق، قررت محكمة جنح الجيزة تخفيف حكم حبس المخرج عمر زهران، إلى سنة، بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف إلى جلسة المقبل لطلبات الدفاع. 

كشف أمر الإحالة أن المخرج عمر زهران متهم بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، بالاشتراك مع خادمة في سرقة مجوهرات المجني عليها.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في اتهام، شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف للمخرج عمر زهران بسرقة مشغولاتها الذهبية عن تفاصيل مثيرة.

وكشفت التحقيقات تفاصيل المسروقات الذهبية، وتبين أنها عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار الشربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى).

وأفادت التحقيقات بأن المتهم عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأقر بأن المضبوطات تحصل عليها من المدعوة شاليمار شربتلي.

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