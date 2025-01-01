الخميس 02 يناير 2025
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ثقافة وفنون

"أخوية الطبقة المتوسطة: في وداع الأربعينيات" كتاب جديد لعمر طاهر

كتاب أخوية الطبقة
كتاب أخوية الطبقة المتوسطة، فيتو

يصدر قريبًا عن دار الكرمة للنشر والتوزيع، كتاب “أخوية الطبقة المتوسطة.. في وداع الأربعينيات” للكاتب عمر طاهر، حيث من المقرر أن تطرحه الدار ضمن إصداراتها الجديدة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025. 

 

كتاب عمر طاهر الجديد 

ويقول عمر طاهر في هذا الكتاب: «لا أشعر بالأسى تجاه الفرص التي أهدرتها، يكلل الامتعاض نظرتي للفرص التي أهدرتني، كنت أدخر لها أفضل مما حصَّلَته بطريقتها... خسارة.
لا أعترف بسوء الحظ، وأرى أن كل ما عشته هو الأمثل بالنسبة لقدراتي، وأتقبل وجهة نظر المقربين فيَّ بأنني زاهد وعدمي باعتبارها قصة نجاح، وأود بعد وفاتي أن أتبرع بجسمي للأبحاث التي تفسر الشعور بالامتنان.. هل حققت ما أحلم به؟ ربما. لكن الأكيد أنني حققت ما لم أحلم به". 

الكاتب عمر طاهر 

عمر طاهر من مواليد صعيد مصر في منتصف السبعينيات، صدر له العديد من الكتب الناجحة، من بينها: «صنايعية مصر: مشاهد من حياة بعض بناة مصر في العصر الحديث» (جزءان)، و«كُحل وحَبَّهان - رواية»، و«أثر النبي: قصص قصيرة من وحي السيرة»، و«إذاعة الأغاني: سيرة شخصية للغناء»، و«مَن علَّم عبد الناصر شُرب السجائر؟»، و«شكلها باظت: ألبوم اجتماعي ساخر».

كما أصدر عدة دواوين شعرية من بينها: «وضع محرج»، و«قهوة وشيكولاتة»، و«مشوار لحد الحيطة»، وكتب أغنيات لكثيرين من بينهم: حمزة نمرة، وكايروكي، وسعاد ماسي، ومحمد عساف، ورامي صبري، وأصالة، وأحمد عدوية، وأحمد سعد، ومدحت صالح.

وكتب للسينما عدة أفلام من بينها: «طير إنت»، و«يوم مالوش لازمة»، و«كابتن مصر». 

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الكاتب عمر طاهر دار الكرمة للنشر والتوزيع عمر طاهر معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض الكتاب 2025
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