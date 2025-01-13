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خارج الحدود

زلزال بقوة 5 درجات يضرب الصين، وتحذير من تسونامي في اليابان

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

أعلنت إدارة رصد الزلازل الصينية أن زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة التبت جنوبي غرب البلاد.

زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب منطقة التبت بالصين

وأشارت إدارة رصد الزلازل الصينية إلى أن الهزة الأرضية سجلت في حوالي التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (حوالي الـ4 مساء بتوقيت موسكو) في إقليم تينغري بمقاطعة شيغاجيه في منطقة التبت ذات الحكم الذاتي، وكان مصدر الزلزال على عمق 10 كيلومترات، في حين لم ترد معلومات عن وقوع أضرار أو إصابات بين السكان.

يذكر أن منطقة التبت تعرضت لزلزال مدمر بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر في الـ7 من يناير الجاري، في إقليم مقاطعة شيغادزه، أسفر عن مصرع 126 شخصا وتضرر 61.5 ألف آخرين.

تحذيرات من وقوع موجات تسونامي محتملة في اليابان

وفي السياق، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، في وقت سابق من اليوم، أن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أبلغت عن وقوع زلزال بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر جنوبي غرب البلاد.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات من وقوع موجات تسونامي محتملة.

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