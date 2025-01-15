فيروس ماربورج يتسبب في 8 وفيات بتنزانيا، والصحة العالمية تحذر

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشيا مفترضا لفيروس ماربورج في تنزانيا أدى إلى وفاة ثمانية أشخاص.

نتوقع المزيد من الحالات

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في تصريحات نقلتها صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية اليوم "نحن على علم بوجود تسع حالات حتى الآن، بما في ذلك ثماني حالات وفاة.. نتوقع المزيد من الحالات في الأيام المقبلة عندما تتحسن مراقبة المرض".

ينتقل إلى البشر عن طريق بعض الخفافيش

ويسبب فيروس ماربورج حمى نزفية شديدة العدوى وينتقل إلى البشر عن طريق بعض الخفافيش وينتمي إلى نفس عائلة فيروس الإيبولا ويمكن أن يرتفع معدل وفيات المصابين بالمرض إلى ما يقرب من 90٪.

حمّى نزفية فيروسية وخيمة لدى البشر

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإنّ مرض فيروس ماربورج يتسبب بـ"حمّى نزفية فيروسية وخيمة لدى البشر من أعراضها الحمى والصداع وآلام الظهر وآلام العضلات وآلام البطن والقيء والارتباك والإسهال، وكذلك النزيف في المراحل المتأخرة جدا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.