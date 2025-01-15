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فيروس ماربورج يتسبب في 8 وفيات بتنزانيا، والصحة العالمية تحذر

فيروس ماربورج، فيتو
فيروس ماربورج، فيتو

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشيا مفترضا لفيروس ماربورج في تنزانيا أدى إلى وفاة ثمانية أشخاص.

نتوقع المزيد من الحالات

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في تصريحات نقلتها صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية اليوم "نحن على علم بوجود تسع حالات حتى الآن، بما في ذلك ثماني حالات وفاة.. نتوقع المزيد من الحالات في الأيام المقبلة عندما تتحسن مراقبة المرض".

ينتقل إلى البشر عن طريق بعض الخفافيش

ويسبب فيروس ماربورج حمى نزفية شديدة العدوى وينتقل إلى البشر عن طريق بعض الخفافيش وينتمي إلى نفس عائلة فيروس الإيبولا ويمكن أن يرتفع معدل وفيات المصابين بالمرض إلى ما يقرب من 90٪.

حمّى نزفية فيروسية وخيمة لدى البشر

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإنّ مرض فيروس ماربورج يتسبب بـ"حمّى نزفية فيروسية وخيمة لدى البشر من أعراضها الحمى والصداع وآلام الظهر وآلام العضلات وآلام البطن والقيء والارتباك والإسهال، وكذلك النزيف في المراحل المتأخرة جدا".

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منظمة الصحة العالمية تنزانيا فيروس ماربورج

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