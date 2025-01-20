الثلاثاء 21 يناير 2025
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خارج الحدود

نبيل فهمي: ترامب يحاول إعادة صفقة القرن والاحتلال يعمل على تفتيت الدول العربية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال السفير نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق: إن دونالد ترامب يتحدث عن أمريكا ذاتية وانعزالية، وأؤيد الرئيس الأمريكي في عدم استخدام أمريكا للقوة العسكرية خارج حدودها، ورأيه حول النزاع مع أوكرانيا.

 

إعادة صفقة القرن 

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”:  ترامب أكيد سيحاول إعادة صفقة القرن، والتعامل معه يجب أن يكون بصوت واضح وعادل، وطرح الأفكار والحلول للنزاع والقضية.

 

ميل وزير الخارجية الأمريكي إلي إسرائيل 

ولفت إلي أن ماركو روبيو وزير خارجية ترامب يميل أكثر إلى إسرائيل، مشيرًا إلي أن إتفاق غزة لن ينفذ بالكامل بشكل سلس ونتنياهو يريد رفع الضغط من عليه.

 

 

تفتيت الدول العربية 


وأكد: أنه يتم بالفعل إعادة تشكيل الشرق الأوسط وتفتيت الدول العربية، ويقوم بذلك تركيا وإسرائيل، مشيرًا إلي أن الموقف السعودي جيد وليس جديد ويتحدث عن التطبيع عند إقامة دولة فلسطينية فقط

 

وتوقع وزير الخارجية الأسبق، أن تستمر التهدئة في غزة، لكن سيبقى الاحتلال الضمني للقطاع.

 

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نبيل فهمي ترامب صفقة القرن إسرائيل تركيا الولايات المتحدة الشرق الأوسط

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