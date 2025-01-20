معدلات الإنجاز في المشروعات التنموية والخدمية بالعاشر من رمضان

أجرى المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، جولة تفقدية موسعة شملت عددًا من المناطق الصناعية الحيوية بالمدينة، لمتابعة سير العمل في مشروعات التطوير والوقوف على أحدث المستجدات المتعلقة بالمرافق والطرق والخدمات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة تنفيذ المشروعات القومية على أرض الواقع.

استهل رئيس الجهاز جولته بتفقد المنطقة الصناعية الثقيلة، حيث تابع تنفيذ أعمال البنية التحتية والتطوير، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والجودة العالية لضمان تهيئة بيئة عمل متكاملة تدعم توسع الأنشطة الصناعية وتواكب خطط التنمية المستدامة.

كما تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى المنطقة الصناعية B2، حيث استعرض معدلات الإنجاز في المشروعات التنموية والخدمية، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشروعات وفقًا لأعلى معايير الجودة، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة عمل جاذبة للمستثمرين والعاملين في القطاع الصناعي.

واختتم رئيس الجهاز جولته بتفقد منطقة الميناء الجاف، التي تُعد أحد المشروعات الإستراتيجية لدعم حركة التجارة الداخلية والخارجية وتعزيز الخدمات اللوجستية، حيث وجّه بضرورة الإسراع في إزالة أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروع، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة العاشر من رمضان كمركز صناعي ولوجستي متكامل.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن هذه الجولات التفقدية تأتي في إطار حرص جهاز المدينة على متابعة تنفيذ المشروعات القومية، ودعم مناخ الاستثمار الصناعي، وتطوير البنية التحتية وفقًا لأحدث المعايير، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وترسيخ مكانة العاشر من رمضان كواحدة من أهم المراكز الصناعية واللوجستية في مصر.

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة.

وتطرح بالعلمين الجديدة أرض سكني بمساحة 4199 مترًا بسعر 6295 جنيهًا للمتر، أرض سكني بمساحة 4200 متر بسعر 6295 جنيهًا للمتر، أرض سكني بمساحة 4150 مترًا بسعر 6295 جنيهًا، وأرض سكني بمساحة 15313 مترًا بسعر 5395 جنيهًا.

كما تطرح بالصالحية الجديدة ارض تجاري بمساحة 11260 مترًا بسعر 7365 جنيهًا.

وبمدينة العاشر من رمضان أرض بمساحة 6122 مترًا بسعر 5670 جنيهًا للمتر، وأرض مخازن بمساحة 43257 مترًا بسعر 5670 جنيهًا، وأرض معارض بمساحة 43257 مترًا بسعر 10635 جنيها، وأرض تجاري إداري بمساحة 1851 مترًا بسعر 13920 جنيهًا، وأرض مخازن بمساحة 199673 مترًا بسعر 4910 جنيهات.

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