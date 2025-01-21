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اقتصاد

90.9 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الإثنين

البورصة،فيتو
البورصة،فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الإثنين نسبة 9.90 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.4 % والعرب على 5.4 % وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 9.35 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 2.44 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 2.90 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 4.4 % وسجل العرب 4.5 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2.258 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 1.389 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

 

تعاملات جلسة الإثنين 

تباينت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات جلسة أمس الإثنين 20 يناير 2025، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه عند مستوى 2.220 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30" 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 29619 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 36837 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 13030 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 8371 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 11475 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3144 نقطة.

 

تعاملات جلسة بداية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات   الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه عند مستوى 2.219 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 29728 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 36947 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 13082 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 8330 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 11449 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 3146 نقطة.

 

أداء البورصة بآخر جلسات الأسبوع الماضي

 وارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات  الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2,196 تريليون جنيه، لتربح نحو 19 مليار جنيه. 

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.73%  عند مستوى 29605 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% عند مستوى 36784 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.77%  عند مستوى 13183 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.33%  عند مستوى 8229 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.14%  عند مستوى 11226 نقطة، وقفز  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.04%  عند مستوى 3104 نقاط.

 

تداولات جلسة الأربعاء 

 ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الأربعاء الماضي، وربح رأس المال السوقي 33 مليار جنيه عند مستوى 2.177 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 29389 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 36533 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 12930 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 8121 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 11199 نقطة، وقفز  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 3087 نقطة.

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