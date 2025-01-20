طالب يحاول إنهاء حياته بسبب فشله في الدراسة بالمنوفية

حاول طالب بالصف الثاني الاعدادي بقرية شنشور التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية إنهاء حياته بسبب فشله في الدراسة وتم نقله لمستشفى اشمون العام لتلقي الاسعافات الاولية.

والدة الطالب أنقذته فى اللحظات الأخيرة

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير امن المنوفية اخطارا من العميد محمد ابو العزم مأمور مركز شرطة أشمون يفيد باستقبال مستشفى أشمون للطالب ي. ا 13 سنة طالب بالصف الثاني الاعدادي، ومقيم بقرية شنشور بدائرة المركز حاول انهاء حياته بتعليق حبل في سقف المنزل.

وبسؤال والدته قالت انها وجدته معلقا بحبل فى سقف المنزل وتمكنت من انزاله بمساعدة الجيران قبل أن يلفظ انفاسه الأخيرة وتم نقله لمستشفى اشمون العام لتلقي الاسعافات الاولية وحالته الصحية حرجة وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم واخترت النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانونا.

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