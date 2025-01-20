الإثنين 20 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

طالب يحاول إنهاء حياته بسبب فشله في الدراسة بالمنوفية

أنقذته والدته فى
أنقذته والدته فى اللحظة الأخيرة، طالب بالاعدادى حاول إنهاء ح

حاول طالب بالصف الثاني الاعدادي بقرية شنشور التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية إنهاء حياته بسبب فشله في الدراسة وتم نقله لمستشفى اشمون العام لتلقي الاسعافات الاولية. 

والدة الطالب أنقذته فى اللحظات الأخيرة

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير امن المنوفية اخطارا من العميد محمد ابو العزم مأمور مركز شرطة أشمون يفيد باستقبال مستشفى أشمون للطالب ي. ا 13 سنة طالب بالصف الثاني الاعدادي، ومقيم بقرية شنشور بدائرة المركز حاول انهاء حياته بتعليق حبل في سقف المنزل.

 

وبسؤال والدته قالت انها وجدته معلقا بحبل فى سقف المنزل وتمكنت من انزاله بمساعدة الجيران قبل أن يلفظ انفاسه الأخيرة وتم نقله لمستشفى اشمون العام لتلقي الاسعافات الاولية وحالته الصحية حرجة وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم واخترت النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانونا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية المنوفية محافظة المنوفية مركز أشمون مستشفي اشمون العام مستشفي اشمون

مواد متعلقة

العثورعلى جثة شاب ملقاة بمنطقة مهجورة في المنوفية

ضبط طالبين بحوزتهما هواتف واستبعاد رئيس لجنة وملاحظ بلجان الإعدادية في المنوفية

العربي يرسم البسمة على وجوه طلاب الشهادة الإعدادية في المنوفية (بث مباشر)

اليوم، طلاب الشهادة الإعدادية بالمنوفية يؤدون امتحان العربي

بالأسماء، إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالمنوفية

ضبط المتهم بقتل شاب أمام مقابر الباجور فى المنوفية

مصرع شاب بطعنة نافذة فى الصدر بالمنوفية

استبعاد رئيس لجنة بسبب المحمول في امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

ads

الأكثر قراءة

"وي" تطلق خدمة Wi-Fi calling لأول مرة في مصر

شاهد مراسم تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة (بث مباشر)

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو تورط ضابط شرطة في مشاجرة داخل محطة وقود بأكتوبر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 21-1-2025

انخفاض الرؤية بسبب الضباب، تحذير عاجل من الشبورة على هذه الطرق

وزير الطيران يكشف سبب عدم إطلاق اسم مجدي يعقوب على مطار أسوان

تراجع سعر الدولار فى البنك المركزى بالتزامن مع تنصيب ترامب (آخرتحديث)

الزمالك يتراجع عن إعارة محمد عاطف

منوعات

المزيد

القاهرة تعلن خطوط أتوبيسات النقل العام لخدمة معرض الكتاب

بعد اقترابه من الشمس، عالم فلك يعلن تفكك المذنب أطلس

قطة تتسبب في كارثة لمالكتها بالصين

نقل أمتعة وملابس أسرة ترامب إلى البيت الأبيض

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس الأحمر والأصفر في الأسواق اليوم الإثنين 20-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 20-1-2025

أحدث أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين ؟

المزيد
ads

انفوجراف

قاموس إفيهات «جنتلمان» التعليق الكروي ميمي الشربيني (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية موت الأخ في المنام وعلاقتها بالتخلص من الأعداء

كيف غرس لقمان خشية الله في ابنه؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير رؤية العسل الأبيض في المنام وعلاقتها بالرزق الحلال والنجاح في العمل

المزيد
الجريدة الرسمية