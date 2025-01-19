الأحد 19 يناير 2025
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أخبار مصر

وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• الدكتور عبدالعزيز حسانين محمد سعد قنصوه، رئيسًا لجامعة الإسكندرية.

• الدكتورة أماني عبدالرحمن عباس محمد عوض الله، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة بنها.

• الدكتور هاني خميس أحمد عبده، عميدًا لكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

• الدكتورة سناء عبدالعظيم إبراهيم غندور، عميدًا لكلية التمريض جامعة بورسعيد.

• الدكتور محمد رمضان السيد علي، عميدًا لكلية العلوم جامعة بورسعيد.

• الدكتور عيسوي قاسم محمود رزق، عميدًا لكلية الزراعة جامعة طنطا.

• الدكتور وليد عبدالعظيم إبراهيم البرقي، عميدًا لكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

 

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