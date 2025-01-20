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وزير التعليم العالي يزور معبر رفح لدعم المصابين الفلسطينيين (صور)

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي يزور معبر رفح

 زار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، معبر رفح البري يرافقه وفدا من رؤساء الجامعات ومديري المستشفيات الجامعية، في زيارة لدعم الأشقاء الفلسطينيين المصابين المقرر أن تستقبلهم مصر خلال الأيام القادمة.

وزير التعليم العالي يتفقد معبر رفح البري  

 وأكد وزير التعليم العالي أن الزيارة تهدف إلى تقديم الدعم الكامل للمصابين من قطاع غزة عبر المستشفيات الجامعية، موضحا أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية سيعقد اجتماعًا استثنائيًا في جامعة العريش، بحضور عدد من المسؤولين.

 ومن بين المشاركين في الاجتماع الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء جامعات العريش، وعين شمس، والقاهرة، وقناة السويس، والمنوفية، إضافة إلى المسؤولين عن المستشفيات الجامعية.

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