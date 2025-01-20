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أخبار مصر

الطفولة والأمومة: تدابير عاجلة لإنهاء العنف ضد الأطفال خاصة بين الأقران

د.سحر السنباطي،فيتو
د.سحر السنباطي،فيتو
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عقدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، اجتماعا مع وفد من هيئة إنقاذ الطفولة، ضم  ماتيو كابروتي مدير الهيئة،  ياسر هشام مدير تطوير المشروعات، أمنية غامري مدير السياسات، هبة عزازي مستشار الحماية، والدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون في إيجاد تدخلات عاجلة للتصدي للعنف ضد الأطفال وخاصة العنف بين الأقران.

 

قضية العنف بين الأقران سواء الإيذاء النفسي أو الجسدي

أكدت رئيسة المجلس، أن قضية العنف بين الأقران سواء الإيذاء النفسي أو الجسدي، باتت قضية ملحة لابد من العمل للقضاء عليها والتكاتف مع جميع الجهات المعنية لإيجاد حلول عاجلة لإنهائها، وعلى رأسها المؤسسات الدينية لما لها من دور دعوي وتوعوي مؤثر في تغيير ثقافة العنف ونشر قيم ومبادئ التنشئة السليمة للأطفال، فضلا عن دور الأسرة الهام في تنشئة جيل سوي.

 

وأوضحت "السنباطي" أن المجلس يبحث آليات التدخل العاجل من خلال مبادرة قومية تعمل على عدة محاور أساسية أولها هو دعم الأطفال والنشء في مواجهة العنف وتشجيعهم على ثقافة الإبلاغ عنه وطلب المساندة والدعم، بالإضافة إلى دعم الأسرة في تنشئة الأطفال تنشئة متوازنة وآمنة، مع توفير دورات تدريبية وورش عمل متخصصة تؤهل الآباء والأمهات ومقدمي الرعاية والمقبلين على الزواج من حماية ورعاية الأطفال في جميع المراحل العمرية، مؤكدة على أن هذه المبادرة ستدعم الأطفال الوافدين المقيمين في جمهورية مصر العربية، لافتة الى ان المجلس القومي للطفولة والأمومة يدعم كل طفل على أرض مصر.

ووجهت رئيسة المجلس بإعداد خطة عمل تنفيذية لهذه المبادرة تتضمن الأهداف والأنشطة ومؤشرات الأداء لإمكانية قياس الأثر من تنفيذها والتقييم المرحلي لها لضمان الاستدامة.

 

أهمية خاصة بمكافحة العنف ضد الأطفال

وأضافت "السنباطي" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يولي أهمية خاصة بمكافحة العنف ضد الأطفال عبر عقود من خلال ثلاث محاور يعمل عليها (محور الوقاية، الحماية، التدخل)، لافتة إلى إطلاق العديد من المبادرات التوعوية التي تناهض العنف وتدعم الأسرة وتزودها بالمعلومات اللازمة لتربية جيل متوازن نفسيا، كما يعمل على محور الحماية من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل ومساندة الأطفال المعرضين للخطر، والتدخل العاجل لحماية الأطفال وتقديم كافة سبل الدعم اللازم سواء الدعم النفسي أو القانوني.

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وأعربت "السنباطي" عن تطلعاتها لمواصلة المزيد من العمل مع هيئة إنقاذ الطفولة  لتعزيز حماية حقول الطفل، استكمالا للتعاون المثمر في عدد من المجالات.

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أهمية خاصة بمكافحة العنف ضد الأطفال الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتورة سحر السنباطي القومي للطفولة والامومة العنف ضد الأطفال المجلس القومى للطفولة والأمومة هيئة إنقاذ الطفولة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة نجدة الطفل

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