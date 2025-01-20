وزير الصحة يبحث سبل توطين إنتاج الأدوية الحيوية في مصر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعا مع وفد إحدى الشركات الفرنسية العالمية، لبحث سبل تعزيز توطين إنتاج الأدوية الحيوية في مصر، مع التركيز على أدوية علاج الأورام وأمراض القلب.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استهل اللقاء بالترحيب بوفد الشركة، ثم استمع إلى عرض تقديمي حول ما تقدمه الشركة من صناعات في مجال أدوية الأورام والقلب وغيرها من الأدوية.

وزارة الصحة تعمل على زيادة توطين صناعة الأدوية محليأ

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، أكد أهمية هذه الأدوية التي تنتجها الشركة في إنقاذ حياة المرضى، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تعمل على زيادة توطين صناعة الأدوية محليا، مؤكدا أن هذا التعاون سيساهم في توفير الأدوية بجودة عالية، وأسعار تتناسب مع المرضى، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز مكانة مصر في مجال الصناعات الدوائية عالميا.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير ناقش خلال الاجتماع كيفية زيادة استثمارات الشركة بمصر في مجال تصنيع الادوية وتطوير المنتجات الدوائية المتخصصة ونقل التكنولوجيا، وتحسين جودة الإنتاج المحلى، مؤكدا دعم وتشجيع الدولة المصرية للشركات المحلية والعالمية، وذلك في ضوء احتياج السوق المحلي، كما استمع لعرض الوفد بشأن خطة تطوير مصنعها في مصر، وسبل زيادة الطاقة الإنتاجية، بما يضمن المساهمة في تغطية الاحتياجات، وتطبيق أعلى معايير الجودة في تصنيع الأدوية.

وتابع «عبدالغفار» أن الوفد تقدم بدعوة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة لحضور احتفالية الشركة باليوبيل البلاتيني بمرور 70 عاما على تواجد الشركة في القارة الأفريقية، و50 عاما على تصنيع الدواء في مصر.

وحضر الاجتماع الدكتور أحمد سعفان مساعد الوزير لشئون المستشفيات، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتورة هند عاشور مدير الإدارة العامة للصيدلة.

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