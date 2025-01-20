نائب وزير الصحة تؤكد أهمية العمل على تمكين المرأة

أكدت دكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن الحقوق الإنجابية للمرأة تبدأ من مرحلة الحمل، فمازال هناك أهالى فور علمهم بحمل الزوجة فى طفلة يقولون "شدي حيلك عشان تجيبي الولد"، ولم يقتصر الأمر على ذلك، ولكن إذا كان طفلها الأول “أنثى” ترفض رضاعتها رضاعة طبيعية لحين تأتي بالولد وترضعه رضاعة طبيعية ليحصل على أكثر فائدة من لبن الأم.

تعزيز الحقوق الإنجابية

وأشارت «الألفي» خلال كلمتها باحتفالية حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر، التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الإثنين، إلى أهمية تمكين المرأة، قائلة: المرأة العاملة والتى لديها دخل مادى يجعلها حرة في اتخاذ القرارات سواء فى تعليمها أو زواجها وإنجاب الأطفال.

وأضافت: "هناك مشروع قانون تم تقديمه لمجلس النواب لتجريم زواج الأطفال، فالطفل فى القانون ما هو دون الـ 18 سنة، ويعاقب أهلها ومن تزوجها إذا تم الزواج دون السن القانونى، بالإضافة إلى التطرق لقضية التسريب من التعليم لأنه بداية كل المشاكل التي تواجهها المرأة فى المجتمع".

احتفالية قومي حقوق الإنسان لحماية وتعزيز الحقوق الإنجابية

يذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، نظم احتفالية ختامية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر، وذلك بحضور عدد من الشخصيات بارزة، من بينهم: السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إيريك شوناليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، أمجد العضايلة، السفير الأردني بالقاهرة، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، الدكتورة إيمان كريم، أمين عام المجلس القومي لذوي الإعاقة، السفير محمود كارم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، ود. وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق وممثلين لوزارة الصحة والسكان، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.

يشمل برنامج الاحتفالية عدة أنشطة، أبرزها استعراض الدراسة الشاملة عن الصحة الإنجابية في مصر، ومناقشة ورقة السياسات الخاصة بالتشريعات والقوانين الداعمة للحقوق الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في المسابقة الطلابية الخاصة بالصحة الإنجابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.