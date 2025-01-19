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اقتصاد

غدا، إطلاق خدمة مكالمات الواي فاي في السوق المصري رسميا

الاتصال عبر الواى
الاتصال عبر الواى فاى - فيتو

الاتصال عبر الواى فاى، يطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة الاتصال عبر الواي فاي WiFi Calling في السوق المصري، غدًا الاثنين في مصر بحضور  الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

ويعقب الإطلاق مؤتمرًا صحفيًا، للمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهازالقومى لتنظيم الاتصالات، وبحضور ممثلين لشركات الاتصالات الأربع.

معلومات عن تقنية الواي فاي السريع 

وتوفر تقنية الواي فاي WiFi6E  سرعات أعلى وزمن استجابة أقل وكفاءة أكبر في استخدام الشبكات اللاسلكية، مع القدرة على استيعاب عدد أكبر من المستخدمين بشبكات الإنترنت الداخلية.

وتعمل تقنية الواي فاي Wi-Fi 6E أيضًا على نطاق 6 جيجا هرتز لزيادة عرض النطاق الترددي، وتوفر شبكة Wi-Fi 6E سرعات لاسلكية أسرع وزمن وصول أقل وتداخلًا أقل للإشارة، طالما أن الجهاز المدعوم متصل بجهاز توجيه Wi-Fi 6E كما يمكن لشبكة Wi-Fi 6E التعامل مع المزيد من الاتصالات المتزامنة دون انخفاض في الأداء، مما يجعلها مثالية للبيئات التي تحتوي على العديد من الأجهزة المتصلة، مثل المنازل الذكية.

 

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