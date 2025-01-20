المشروع القومي لرياضة ذوي الهمم يكتشف الموهوبين بكفر الشيخ

يقدم المشروع القومي لذوى الهمم بمحافظة كفر الشيخ، الفرصة للأفراد من ذوى القدرات الخاصة لاكتشاف مواهبهم الرياضية وتنميتها من خلال توفير بيئة مناسبة لممارسة الرياضة في نادى الإرادة والتحدي الذي يحفل بأسماء الأبطال الدوليين من ذوى القدرات كنماذج مضيئة ملهمة للرياضيين كافة.

و يشارك الأبناء من ذوى القدرات الخاصة فعاليات المشروع القومي للأفراد من ذوى الهمم، تقدمه مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بمركزي كفر الشيخ ودسوق بمشاركة 50 لاعبا ولاعبة لكل مركز يومى الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

وكيل الوزارة يكشف تفاصيل المشروع

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المشروع يقدم برامجه التدريبية بمركزي كفر الشيخ ودسوق للاعبين من ذوي الإعاقات الحركية المشاركين في ألعاب كرة طائرة جلوس، ألعاب القوى، رفع الأثقال بتواجد مدربين متخصصين في رفع قدرات اللاعبين فى إطار دعم القيادة السياسية لملف ذوى القدرات الخاصة ووضعه في صدارة أولويات خطة الدولة لدعم المواهب الرياضية وإعداد أبطال رياضيين يحملون اسم مصر في المنافسات البارالمبية.





تتجدد فاعليات المشروع القومي لذوي الهمم بإشراف الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية وغادة جمال الدين مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية ويقام بمركزى كفر الشيخ ودسوق، بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة، متابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية،الدكتور محمد محروس منسق عام ومتابع المشروع، شيماء عيد مدربة المشروع.

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