"شباب كفر الشيخ" تطلق مبادرة "رواد النيل" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، تدريبات مبادرة "رواد النيل" اليوم الأحد، بمركز شباب القصابي التابع لإدارة شباب سيدي سالم، ولك في إطار دعم ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتقديم الدعم اللازم لأصحاب الأفكار والمشروعات، كما تضمنت التدريبات التعريف بالمبادرة ودور مراكز تطوير الأعمال، إلى جانب الخدمات التي تقدمها من: توليد أفكار المشروعات، تأسيس المشروعات الجديدة، تسهيل الحصول على التراخيص، توفير التمويل وإعداد دراسات الجدوى، بناء القدرات، التشبيك مع الموردين والتحليل المالي.

يأتي ذلك ضمن خطة المديرية، لدعم رواد الأعمال والشباب الطموحين بمحافظة كفر الشيخ وذلك بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب بحضور عبدالرحمن رفيق ممثل البنك الأهلي المصري، وحسن الدسوقي منسق المبادرة بالمديرية.

وفي سياق متصل، عُقدت الندوة الأولى للتوعية المالية غير المصرفية ضمن أنشطة أندية التوعية المالية بمركز شباب العيسوية بمحافظة كفر الشيخ، وفق بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية لتنفيذ ندوات التوعية بالثقافة المالية الغير مصرفية بمراكز الشباب.

عُقدت الندوة بمركز شباب العيسوية، شارك بها 37 مستفيدا وتعقد ندوات التوعية لأعضاء مراكز الشباب من النشء من عمر" 12 حتى 17 عاما" والشباب من سن "18 حتى 40 عاما" يقدمها المدربين المعتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية بمحافظة كفر الشيخ.

قدمت الندوة بمركز شباب العيسوية، بإشراف منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة، وجيهان رشوان مدير الإدارة العامة لريادة الأعمال بالوزارة، متابعة حسن الدسوقي منسق البرنامج بالمحافظة، قدمها عبد الله نعيم مدرب البرنامج من هيئة الرقابة المالية ضمن برامج أندية التوعية المالية، متابعة تنفيذ أحمد عاشور مدير إدارة شباب سيدى سالم.

تأتى ندوات التوعية المالية ضمن إستراتيجية الهيئة لتنمية وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، محور تحقيق الشمول المالي لتعريف المواطنين بالأنشطة المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها، من خلال مراكز الشباب ملتقى كافة الفئات العمرية والاجتماعية.

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