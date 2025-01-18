محافظ كفر الشيخ يكرم عبدالرحمن سعيد لفوزه بذهبية بطولة الجمهورية للكاراتيه لذوي الهمم

‏كرّم اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، اللاعب عبدالرحمن وائل سعيد، لاعب نادى ناصر بفوه؛ لفوزه بالميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للكاراتيه لذوي الهمم التي أُقيمت باستاد القاهرة الدولي في 10 يناير 2025، واستمرت على مدار يومين، تمهيدًا لانضمام بعض اللاعبين لمنتخب مصر للكاراتيه، مقدمًا له التهنئة ولأسرته، وذلك بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

محافظ كفر الشيخ يشيد باللاعب عبد الرحمن سعيد

وأعرب محافظ كفرالشيخ، عن فخره واعتزازه بالفوز الذى حققه البطل «عبدالرحمن سعيد» بذهبية بطولة الجمهورية في الكاراتيه لذوي الهمم، متمنيًا أن يكرمه قريبًا بطلًا عالميًا للكاراتيه، مشيدًا بإرادته القوية وعزيمته في المنافسة، مما يعكس الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للرياضيين ذوي الهمم، مؤكدًا أن هذا الإنجاز هو تتويج لخطة الدولة المصرية في الاهتمام بالملف الاجتماعي لذوي الهمم ورعاية الموهوبين رياضيًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في رعاية أبنائنا الأبطال من ذوى الهمم.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن اللاعب عبدالرحمن سعيد، ابن نادي ناصر بفوه، فاز في مسابقة الكاتا فردي بنين – إعاقة بدنية حركية، لافتًا ن الاتحاد المصري للكاراتيه أقام البطولة تمهيدًا لانضمام المتميزين منها لمنتخب مصر، حيث تألق منتخب مصر لذوي الهمم في بطولة العالم التي أُقيمت في دبي في نوفمبر 2021، حاصلًا على المركز الأول على مستوى العالم، وسيشارك منتخب مصر في بطولة الكاراتيه القادمة في قبرص المقرر إقامتها في 26 إبريل 2025، بمشاركة 42 لاعبًا من الشباب والناشئين.

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