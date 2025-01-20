لجنة الكهنة بمجلس كنائس مصر تنظم لقاء "الميلاد يجمعنا" لتعزيز الوحدة بين الطوائف

نظّمت لجنة خدام الرعايا بمجلس كنائس مصر، اليوم الاثنين، لقاءً احتفاليًا بمناسبة عيد الميلاد المجيد تحت شعار "الميلاد يجمعنا"، وذلك بكنيسة القديس أنطونيوس بالظاهر، برعاية القس بولس جرس، راعي الكنيسة. شهد اللقاء مشاركة واسعة من 60 كاهنًا وراعيًا يمثلون مختلف الطوائف المسيحية.



افتتح اللقاء القس فايز نادي، حيث تضمنت الفعاليات كلمات ترحيب ألقاها القس ناجح فوزي، رئيس اللجنة، والقس يشوع بخيت، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، إلى جانب القس بولس جرس، الأمين المشارك لمجلس الكنائس. وأضفى القس مودي من الكنيسة الأسقفية روحانية مميزة من خلال فقرة تسبيح قادها خلال الاحتفال.

الوحدة بين الكنائس

وتخلل اللقاء كلمتان رئيسيتان؛ الأولى ألقاها الدكتور القس رفعت فتحي، الأمين المشارك لمجلس كنائس مصر، بعنوان "أتينا لنسجد له"، والثانية قدمها القس استفانوس فايز، راعي كنيسة العذراء بالفجالة، بعنوان "فسدنا فاعتُقنا". كما أُتيح للمشاركين وقت للتعارف والحوار، مما عزز أجواء المحبة والتواصل بين الحضور.

واختُتم اللقاء بأجواء ودية تسودها المحبة والتآخي، حيث تبادل الحاضرون التهاني بعيد الميلاد المجيد، معربين عن سعادتهم بالمشاركة في هذه المناسبة، وأملهم في استمرار تنظيم لقاءات تعزز روح الوحدة المسيحية بين الكهنة والرعاة.

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