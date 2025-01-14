وزير الاتصالات يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات وبنك مصر

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهشام عكاشه الرئيس التنفيذى لبنك مصر توقيع بروتوكول تعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات التابع للوزارة، والبنك.

دعم مهارات الكوادر الشابة

يأتي ذلك بهدف دعم مهارات الكوادر الشابة والتعاون فى إعداد الكوادر المتخصصة من حديثى التخرج بما يعزز من فرص عملها لصالح البنك فى مختلف التخصصات التكنولوجية مع التركيز على التكنولوجيات عالية الطلب وكذلك المتقدمة ومنها الشبكات وتطبيقات الويب وأمن المعلومات والحوسبة السحابية وغيرها.

وقع البروتوكول د. هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، وهانى السمرة رئيس قطاع الموارد البشرية ببنك مصر بحضور حسام عبدالوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر.

أكد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية هذا التعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات وبنك مصر فى توفير التدريب المتخصص بهدف بناء كوادر رقمية متخصصة فى مجالين فى غاية الأهمية وهما تطوير البرمجيات لتعزيز قدرات بنك مصر فى تقديم خدمات أفضل وأيسر وأكثر حوكمة لعملائه، بالإضافة إلى مجال الأمن السيبرانى وأمن المعلومات والذى تتزايد أهميته مع تزايد استخدام البنك للمنظومات الرقمية لحمايتها من مخاطر الهجمات السيبرانية.

وأضاف أن هذا التعاون يأتى فى ضوء استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية والتى تستهدف توسيع قاعدة المهارات فى مختلف التخصصات التكنولوجية وتأهيل الشباب لسوق العمل؛ معربا عن تطلعه إلى التوسع فى هذه الشراكة وإثراء التعاون من خلال إضافة مجالات أخرى لمجالات التدريب ومنها تخصص الذكاء الاصطناعى.

وأوضح هشام عكاشة الرئيس التنفيذى لبنك مصر، أن هذه الشراكة تأتى فى إطار إعداد الكوادر اللازمة لتلبية متطلبات سوق العمل فى القطاع المصرفى وخاصة فى ظل التطورات التكنولوجية الموجودة على الساحة، وكذلك استراتيجية البنك التى ترتكز احد محاورها على الاستثمار فى العامل البشرى، حيث تعد هذه الشراكة خطوة نحو صقل مهارات الخريجين فى المجالات التكنولوجية وبخاصة أمن المعلومات.

وأكد أن البنك يولى اهمية كبرى لتطوير وتنمية الموارد البشرية ايمانا منه بأن تهيئة العوامل المساعدة، وتوفير فرص التطور واكتساب مهارات المستقبل، يبنى الكوادر المؤهلة التى يمكنها الحفاظ على قوة القطاع المصرفى المصرى من خلال قيادات مستنيرة، كما يولى البنك أهمية لتطوير كوادره البشرية بشكل مستمر؛ حيث تم تطوير سياسات وبرامج التدريب إيمانا من البنك أن موظفيه هم أهم أصول المؤسسة.

وأكدت د. هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات أهمية هذا التعاون المشترك فى تعزيز الشراكة بين المعهد وبنك مصر لتطوير برنامج تدريبى يتواكب مع التطورات التكنولوجية ويلبى متطلبات القطاع المصرفى من كفاءات بشرية متخصصة فى تكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت أن البرنامج التدريبى يأتى تماشيا مع رؤية معهد تكنولوجيا المعلومات فى تحقيق التكامل مع مختلف المؤسسات وشركاء العمل من الصناعة والقطاع المصرفى لتمكين الشباب من اكتساب المهارات التقنية وتزويدهم بالخبرات العملية التى تؤهلهم للمنافسة فى سوق العمل؛ كما أنه يدعم استراتيجية بنك مصر فى تعزيز وتنمية مهارات الشباب وتعزيز جاهزيتها لسوق العمل.

الجدير بالذكر أن هذا التعاون يأتى فى إطار تنفيذ ومتابعة أعمال أكاديمية التدريب المشتركة بين معهد تكنولوجيا المعلومات وبنك مصر، والتى تستهدف التدريب المشترك بين الجانبين دعم المهارات الشابة والتعاون فى تدريب وإعداد الكوادر المتخصصة فى مجالات التكنولوجيا المختلفة، حرصا من البنك على تعزيز فرص التحاق الكوادر المؤهلة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى وأمن المعلومات فى البنك بشكل خاص والسوق المصرفى بشكل عام.

خلق فرص العمل جديدة

وبموجب البروتوكول سيتعاون الجانبان فى تصميم البرنامج التدريبى واختيار المتدربين والإشراف على مشاريع الخريجين وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى التقييم النهائى للبرنامج فيما سيتولى معهد تكنولوجيا المعلومات مهام تنفيذ البرنامج بما يتماشى مع خطط عمل بنك مصر فى محور التدريب المكثف لمواكبه المستجدات فى مجالات تكنولوجيا المعلومات.



كما سيقوم بنك مصر بتوفير أكثر من 500 حساب تعليمى على منصة Udemy التعليمية العالمية لصالح معهد تكنولوجيا المعلومات صالحة لمدة عام، على أن يقوم المعهد بإتاحة هذه الحسابات وفقًا لرؤيته لطلاب المعهد من البرامج المختلفة.

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