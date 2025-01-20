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رياضة

بجانب مرموش، فيتور ريس يجتاز الكشف الطبي ويوقع عقود انتقاله لمانشستر سيتي

فيتور ريس
فيتور ريس

وقع البرازيلي فيتور ريس مدافع بالميراس على عقود انضمامه إلى مانشستر سيتي بعد أن اجتاز الكشف الطبي.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة في وقت لاحق.

قبل ساعات، قال الصحفي رومانو: إن "المدافع الأوزبكي عبد القادر خوشانوف يجتاز الكشف الطبي ويوقع عقود انتقاله إلى مانشستر سيتي".

انتظار عمر مرموش 

وينتظر مانشستر سيتي وصول عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت إلى إنجلترا للخضوع للكشف الطبي، حسب العديد من التقارير.

وحقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا بسداسية نظيفة على حساب إبسويتش تاون في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة.

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مانشستر سيتي الدوري الانجليزي آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش

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