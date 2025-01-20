بجانب مرموش، فيتور ريس يجتاز الكشف الطبي ويوقع عقود انتقاله لمانشستر سيتي

وقع البرازيلي فيتور ريس مدافع بالميراس على عقود انضمامه إلى مانشستر سيتي بعد أن اجتاز الكشف الطبي.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة في وقت لاحق.

قبل ساعات، قال الصحفي رومانو: إن "المدافع الأوزبكي عبد القادر خوشانوف يجتاز الكشف الطبي ويوقع عقود انتقاله إلى مانشستر سيتي".

انتظار عمر مرموش

وينتظر مانشستر سيتي وصول عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت إلى إنجلترا للخضوع للكشف الطبي، حسب العديد من التقارير.

وحقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا بسداسية نظيفة على حساب إبسويتش تاون في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.