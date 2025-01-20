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ثقافة وفنون

1.4 مليون جنيه إيرادات فيلم الدشاش أمس

الدشاش
الدشاش

واصل فيلم الدشاش الذي يقوم ببطولته الفنان محمد سعد، تصدر شباك التذاكر منذ انطلاق عرضه في دور العرض السينمائي.

إيرادات فيلم الدشاش 

وحقق فيلم الدشاش إيرادات 1,446,108 مليون جنيه أمس الأحد في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي، مما جعله يحتل المرتبة الأولى بين الأفلام المعروضة معه.

 

وعاد النجم محمد سعد لجمهوره بعد غياب دام قرابة 6 سنوات، وذلك من خلال فيلم يجمع بين الأكشن والكوميدي في تجربة جديدة لم يقدمها محمد سعد من قبل، بحسب آراء الجمهور والنقاد. 

 

أبطال فيلم الدشاش

 فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق،  تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

وكان الفنان محمد سعد قال إن فيلم الدشاش تجربة مختلفة عما قدمه في السابق، مشيرًا إلى أنه لم يقدم أغاني في الفيلم. 

 

 

وأضاف على هامش العرض الخاص للفيلم  “باسم سمرة وزينة ونسرين طافش عاملين أدوار خطيرة”، متابعًا أنه يعتبرهم من عائلته. 

وأكد محمد سعد أنه واجه صعوبات كثيرة أثناء تجسيده لشخصية أطاطا، موضحًا: “في مرة كنت بصور مشهدين عيني احولت ومرجعتش تاني”. 

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