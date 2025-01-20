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رياضة

موعد مباراة المصري وبتروجيت في الدوري الممتاز

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

يستعد فريق المصري البورسعيدي لمباراته القادمة أمام بتروجت ببطولة الدوري المصري الممتاز بعد التأهل لربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

موعد مباراة المصري وبتروجيت بالدوري

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي وبتروجيت في الرابعة عصر الخميس المقبل على ستاد السويس الجديد بالجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي منح لاعبيه راحة سلبية للاعبي الفريق لمدة يوم واحد بعد تأهل الفريق لدور ربع نهائي الكونفدرالية.

ويستأنف المصري البورسعيدي تدريباته عصر غد الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراته بالجولة التاسعة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بتروجيت.

مباراة المصري وبلاك بولز

وفاز المصري علي بلاك بولز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي أقيمت على ستاد الجيش ببرج العرب والتأهل للدور ربع النهائي من البطولة

أحرز ثلاثية المصري فخر الدين بن يوسف هاتريك في الدقائق 22 و42 و45.

وأحرز هدف بلاج بواز ريمي اكبورو في الدقيقة 57

ورفع فريق المصري البورسعيدي إلى تسع نقاط تأهل بهم إلى دور ربع النهائي ليلحق بفريق الزمالك متصدر المجموعة الرابعة.

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي الكونفدرالية

1- سيمبا التنزاني (متصدر المجموعة الأولى).

2- شباب قسنطينة الجزائري (وصيف المجموعة الأولى).

3- نهضة بركان المغربي (متصدر المجموعة الثانية).

4- ستيلينبوش الجنوب إفريقي (وصيف المجموعة الثانية).

5- اتحاد العاصمة الجزائري (متصدر المجموعة الثالثة).

6- أسيك ميموزا الإيفواري (وصيف المجموعة الثالثة).

7- الزمالك (متصدر المجموعة الرابعة).

8- المصري البورسعيدي (وصيف المجموعة الرابعة)


 

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