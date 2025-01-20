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ثقافة وفنون

بعد نجاح ألبوم ياه، تامر عاشور يطرح أغنية سنجل قريبا

تامر عاشور، فيتو
تامر عاشور، فيتو

 حقق النجم تامر عاشور نجاحا كبيرا بأحدث ألبوماته الغنائية ياه، والذي طرحه منذ أيام وحقق نجاحا كبيرا وتضمن 12 أغنية مختلفة. 

 

ألبوم ياه لتامر عاشور 

 كما أن الفنان تامر عاشور سجل أغنية أخرى، ولكنه قرر أن تطرح بشكل سينجل خلال الأيام المقبلة، خارج ألبوم ياه، ومن المتوقع أن يطرحها في عيد الحب. 

واستطاع النجم تامر عاشور ، أن يخطف تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب طرحه لأحدث ألبوماته الغنائية "ياه"، والذي طرحه الأربعاء، وتضمن 12 أغنية.

 

ألبوم تامر عاشور الجديد “ياه ”

 وسيطرت الدراما والأحزان على ألبوم تامر عاشور ، وهو ما اعتاده الجمهور منه، ولكنه أيضا أضاف لمسته  الرومانسية من خلال أغنية “قصر بعيد” التي تعد الأغنية الرومانسية الوحيدة في الألبوم

الألبوم الجديد يتضمن مجموعة من الأغاني المتنوعة التي تجمعه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، مثل: عليم، أحمد المالكي، محمود عبد الله، وحسام سعيد.. وملحنين مثل محمدي، محمد مدين، وأحمد عبد السلام، بالإضافة إلى الموزعين إلهامي، أحمد إبراهيم، وأحمد أمين.

الألبوم يتضمن 12 أغنية هي: “ياه”، “الله يحنن”، “حبيبي القديم”، “حبك رزق”، “أنا ما كرهتوش”، “يوم ما تنسى”، “قصر بعيد”، “مرتحناش”، “الدنيا”، “جم شرفوا”، “متعملهاش حكا”، و”مش بعرف أنام”، ويتضمن العديد من المفاجآت الفنية.

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النجم تامر عاشور تامر عاشور ألبوم ياه ألبوم ياه لتامر عاشور
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