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ثقافة وفنون

نصف مليون مشاهدة خلال 24 ساعة، تامر عاشور يتصدر تريند اليوتيوب بـ"يوم ما تنسى"

تامر عاشور، فيتو
تامر عاشور، فيتو

تصدر الفنان تامر عاشور، تريند اليوتيوب في الساعات الماضية، وذلك بأغنية “يوم ما تنسى”، التى طرحها ضمن ألبومه الجديد، عبر قناته الرسمية. 

في هذا السياق، حقق تامر عاشور، ما يقرب من نصف مليون مشاهدة خلال يوم واحد من طرح الأغنية.

 استطاع النجم تامر عاشور ، أن يخطف تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب طرحه لأحدث ألبوماته الغنائية "ياه"، والذي طرحه الأربعاء، وتضمن 12 أغنية.

ألبوم تامر عاشور الجديد “ياه ”

وسيطرت الدراما والأحزان على ألبوم تامر عاشور ، وهو ما اعتاده الجمهور منه، ولكنه أيضا أضاف لمسته  الرومانسية من خلال أغنية “قصر بعيد” التي تعد الأغنية الرومانسية الوحيدة في الألبوم.

أغاني متنوعة في ألبوم ياه

وطرح النجم تامر عاشور أحدث ألبوماته الغنائية، والذي جاء بعنوان “ياه”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات يوتيوب.

الألبوم الجديد يتضمن مجموعة من الأغاني المتنوعة التي تجمعه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، مثل: عليم، أحمد المالكي، محمود عبد الله، وحسام سعيد.. وملحنين مثل محمدي، محمد مدين، وأحمد عبد السلام، بالإضافة إلى الموزعين إلهامي، أحمد إبراهيم، وأحمد أمين.

الألبوم يتضمن 12 أغنية هي: “ياه”، “الله يحنن”، “حبيبي القديم”، “حبك رزق”، “أنا ما كرهتوش”، “يوم ما تنسى”، “قصر بعيد”، “مرتحناش”، “الدنيا”، “جم شرفوا”، “متعملهاش حكا”، و”مش بعرف أنام”، ويتضمن العديد من المفاجآت الفنية.

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