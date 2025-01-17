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موعد قرعة دور الـ 8 من كأس ملك إسبانيا

كأس ملك إسبانيا،فيتو
كأس ملك إسبانيا،فيتو

كأس ملك إسبانيا، كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن موعد إجراء مراسم قرعة دور الثمانية من بطولة كأس ملك إسبانيا موسم 2024/2025. 

 

موعد قرعة دور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا 2025

حدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد إجراء قرعة دور الثمانية يوم، الإثنين 20 يناير، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت "القاهرة".


وتقام قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا في قاعة "لويس أراجونيس" بمقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم. 

 

وكان أتلتيك بلباو والي ودع النسخة الحالية هو الفريق الفائز بلقب النسخة الماضية من بطولة كأس ملك إسبانيا على حساب ريال مايوركا.

 

وأسدل الستار علي مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس ملك إسبانيا، بتأهل 8 فرق إلى الدور الربع النهائي.

 

الفرق المتأهلة إلى دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 

فالنسيا

ليجانيس

خيتافي

برشلونة

أتلتيكو مدريد

أوساسونا

ريال سوسيداد

ريال مدريد

وكان فالنسيا حجز التذكرة الأولى لربع النهائي بعد فوزه أمام أورينسي  بنتيجة 2-0، وودع أتليتك بلباو منافسات كأس ملك إسبانيا بعد هزيمة أمام أوساسونا بثلاثية لهدفين.

وحسم برشلونة تأهله إلى دور الـ 8 بعد فوزه أمام ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل هدف، كما تأهل ليجانيس وخيتافي إلى دور الـ 8 أيضًا بعد تخطي ألميريا وبونتيفيدرا على الترتيب.


كما تأهل ريال سوسيداد إلى دور الـ 8 بعد فوزه على رايو فاليكانو بنتيجة 3-1.

واكتسح ريال مدريد نظيره سيلتا فيجو بخمسة أهداف مقابل هدفين، في مباراة امتدت للأشواط الإضافية ليحجز التذكرة الأخيرة لربع نهائي الكأس.

وستكون مباريات الدور ربع النهائي كما حدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم ما بين يومي 4 و6 فبراير وستكون من جولة واحدة كما تنص لوائح المسابقة. 

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