التصريح بدفن جثة شخص سقط من الطابق الـ 12 في الإسكندرية

قررت نيابة الإسكندرية التصريح بدفن جثة شخص إثر سقوطه من الطابق الـ 12 من شرفة شقة بمنطقة الجمرك في الإسكندرية، بعد أن كشفت التحقيقات أن عوامل نفسية أدت إلى ذلك.

سقوط شخص من عقار

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط شخص، يبلغ من العمر 42 سنة، من شرفة عقار بشارع المسافر خانة بمنطقة الجمرك، مما تسبب في وفاته في الحال.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وسيارة الإسعاف الي مكان الواقعة، وتبين وجود الجثة مسجاة بالطريق العام، تم نقلها الي مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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