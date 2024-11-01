الجمعة 01 نوفمبر 2024
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ارتفاع ثروة أغنى أغنياء روسيا

روسيا، فيتو
روسيا، فيتو

 ارتفعت ثروات أغنى أغنياء روسيا منذ بداية العام الجاري بواقع 26.274 مليار دولار، وفقا لمؤشر "بلومبرج" للمليارديرات، والذي يتم حسابه على أساس قيمة أسهم الشركات التي يملكونها.

 

قائمة أغنى أغنياء روسيا

 وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، تصدر قائمة أغنى أغنياء روسيا رجل الأعمال فلاديمير بوتانين، وهو رئيس شركة "نورنيكل" وأكبر حملة الأسهم بها، وزادت ثروته 1.18 مليار دولار منذ بداية العام إلى 32.2 مليار دولار.

وفي المرتبة الثانية، جاء رجل الأعمال فلاديمير ليسين بثروة تقدر بنحو 28.8 مليار دولار، والتي زادت بمقدار 4.81 مليار دولار في 2024.

ومن ثم في المرتبة الثالثة جاء رجل الأعمال وحيد أليكبيروف، ونمت ثروته بمقدار 2.78 مليار دولار، إلى 27.4 مليار دولار.

ويحتسب مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات قيمة ثروة أغنى أغنياء العالم بناء على سعر أسهم الشركات التي يمتلك فيها المليارديرات حصصا، ويضم المؤشر 500 شخصية، من ضمنها 25 شخصية من روسيا.

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