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خلال مروره بالمنطقة...

محافظ دمياط يشدد على رفع الإشغالات وإزالة المخالفات بكورنيش النيل (صور)

محافظ دمياط يشدد
محافظ دمياط يشدد على رفع الإشغالات

شدد  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، على رفع الاشغالات وإزالة المخالفات والتعديات على حرم الطريق ونهر النيل بكورنيش مدينة دمياط، حيث جاء ذلك خلال مروره بالمنطقة صباح اليوم.

محافظ دمياط يشدد على رفع الاشغالات وإزالة المخالفات بكورنيش النيل بمدينة دمياط
محافظ دمياط يشدد على رفع الاشغالات وإزالة المخالفات بكورنيش النيل بمدينة دمياط

محافظ دمياط يشدد على رفع الاشغالات وإزالة المخالفات بكورنيش النيل بمدينة دمياط 

 

وجه " الدكتور أيمن الشهابى " تعليماته إلى سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برصد كافة المخالفات بالمنطقة،  وازالتها فورًا، والتصدى التام لأى تعديات واستيداء حق الدولة.

 

 محافظ دمياط يتابع استكمال أعمال الرصف بالأسفلت بطريق كورنيش النيل بمدينة دمياط 

 


من ناحية اخري  يجرى استكمال أعمال الرصف بالأسفلت بطريق كورنيش النيل بمدينة دمياط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط بالدفع بمعدلات العمل بمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير المنطقة المحيطة،

حيث تم الدفع بالمعدات اللازمة للتنفيذ، ليتم العمل حاليًا بالقطاع الواصل من ديوان عام المحافظة حتى البنك الأهلى باتجاهى الطريق.

فيما وقد أكد " الدكتور أيمن الشهابى " على المتابعة الدورية لتلك الأعمال، موجهًا بالالتزام بالمواصفات الفنية خلال عملية التنفيذ، والاسراع بمعدلات العمل نظرًا لأهمية هذا الطريق الحيوى.

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