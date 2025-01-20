منتخب السعودية يعلن ملعب مباراته أمام الصين بتصفيات المونديال

أعلن المنتخب السعودي اليوم الإثنين ملعب المباراة المقبلة في تصفيات كأس العالم 2026 أمام الصين.

وقال المنتخب السعودي في حسابه على منصة إكس: "من الرياض نعود لتصفيات كأس العالم.. مباراتان يخوضهما الأخضر في الطريق إلى كاس العالم 2026".

ونشر المنتخب السعودي توضح أن المباراة ضد الصين ستقام في ملعب الأول بارك في الرياض في 20 مارس 2025، على أن يلعب بعدها بخمسة أيام مباراة صعبة خارج الأرض أمام اليابان في ملعب سايتاما 2002.

وخاضت السعودية 3 مباريات على أرضها في الدور الثالث من تصفيات المونديال، ولم يتحقق أي فوز، وتأمل أن يتغير الوضع عند اللعب في ملعب الأول بارك الذي يستضيف مباريات النصر.

وتعادلت السعودية 1-1 مع إندونيسيا في ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وخسرت 2-0 أمام اليابان، وتعادلت دون أهداف مع البحرين في أكتوبر الماضي.

موقف منتخب السعودية من المجموعة بتصفيات المونديال

وبصفة عامة، تملك السعودية 6 نقاط من 6 مباريات، وتحتل المركز الرابع في المجموعة الثالثة، بفارق نقطة وحيدة عن أستراليا صاحبة المركز الثاني. ويتأهل أول منتخبين بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026 بينما يحصل صاحبا المركزين الثالث والرابع على فرصة جديدة في التصفيات.

وانتهت آخر مباراة للسعودية في التصفيات بخسارة مفاجئة 2-0 أمام إندونيسيا في 19 نوفمبر الماضي.

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