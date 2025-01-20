الإثنين 20 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب السعودية يعلن ملعب مباراته أمام الصين بتصفيات المونديال

منتخب السعودية،فيتو
منتخب السعودية،فيتو

أعلن المنتخب السعودي اليوم الإثنين ملعب المباراة المقبلة في تصفيات كأس العالم 2026 أمام الصين.

وقال المنتخب السعودي في حسابه على منصة إكس: "من الرياض نعود لتصفيات كأس العالم.. مباراتان يخوضهما الأخضر في الطريق إلى كاس العالم 2026".

ونشر المنتخب السعودي توضح أن المباراة ضد الصين ستقام في ملعب الأول بارك في الرياض في 20 مارس 2025، على أن يلعب بعدها بخمسة أيام مباراة صعبة خارج الأرض أمام اليابان في ملعب سايتاما 2002.

وخاضت السعودية 3 مباريات على أرضها في الدور الثالث من تصفيات المونديال، ولم يتحقق أي فوز، وتأمل أن يتغير الوضع عند اللعب في ملعب الأول بارك الذي يستضيف مباريات النصر.

وتعادلت السعودية 1-1 مع إندونيسيا في ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وخسرت 2-0 أمام اليابان، وتعادلت دون أهداف مع البحرين في أكتوبر الماضي.

موقف منتخب السعودية من المجموعة بتصفيات المونديال 

وبصفة عامة، تملك السعودية 6 نقاط من 6 مباريات، وتحتل المركز الرابع في المجموعة الثالثة، بفارق نقطة وحيدة عن أستراليا صاحبة المركز الثاني. ويتأهل أول منتخبين بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026 بينما يحصل صاحبا المركزين الثالث والرابع على فرصة جديدة في التصفيات.

وانتهت آخر مباراة للسعودية في التصفيات بخسارة مفاجئة 2-0 أمام إندونيسيا في 19 نوفمبر الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنتخب السعودي كاس العالم 2026 تصفيات كأس العالم 2026 تصفيات كأس العالم منتخب السعودية

مواد متعلقة

نيمار يعرقل انتقال محمد صلاح إلى الهلال السعودي بهذا الشرط

الهلال السعودي يقترب من حسم صفقة كايو سيزار

موعد إعلان صفقة انتقال عمر مرموش لـ مانشستر سيتي

موعد مباراة أهلي جدة والاتفاق بالدوري السعودي

عمر مرموش في مانشستر سيتي اليوم لهذا السبب

بورنموث يقسو على نيوكاسل برباعية ويوقف سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي

التشكيل الرسمي لمباراة بايرن ميونخ أمام فولفسبورج بالدوري الألماني

مفاجأة غير سارة لـ مانشستر سيتي في عقد هالاند الجديد

ads

الأكثر قراءة

خطوات تفعيل مكالمات الواي فاي بهواتف أندرويد

نقل أمتعة وملابس أسرة ترامب إلى البيت الأبيض

هدايا القسام للأسيرات تثير الجدل، والنشطاء يكشفون سر الحقائب

موعد قرعة دور الـ 8 من كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

لو شاطر حلها، جمع "ساع" تحير طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة

حقيقة تسريب امتحان التربية الدينية الإسلامية بالقاهرة

سعر الدولار في البنوك اليوم 20 - 1 - 2025

طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية: امتحان الإنجليزي سهل

منوعات

المزيد

نقل أمتعة وملابس أسرة ترامب إلى البيت الأبيض

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 20 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

علماء روس ينجحون بعملية زرع حالب معدل وراثيا في خنزير

العثور على 24 جثة في مقبرة جماعية بالمكسيك

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين ؟

سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين 20-1-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 19-1-2025

المزيد
ads

انفوجراف

1.44 تريليون دولار زيادة في ثروة أغنى 500 ملياردير خلال 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على سبب نزول بعض آيات سورة التوبة

الشيخ محمد صديق المنشاوي، الصوت الباكي وأحد رواد دولة تلاوة القرآن الكريم

متى كان يرسل الله الرسل؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية