الأحد 22 ديسمبر 2024
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سياسة

خطاب: قومي حقوق الإنسان ينفذ برنامجًا متكاملًا لحقوق ذوي الهمم

السفيرة مشيرة خطاب،
السفيرة مشيرة خطاب، فيتو

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس سعى لرفع  الإشكاليات التي تواجه ذوي الإعاقة في سبيل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة مع التوصيات المقترحة. 

إنفاذ حقوق الأشخاص ذو الإعاقة 

وأضافت «خطاب»  خلال كلمتها بمؤتمر المجلس الذي  بمناسبة  اليوم  العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأحد، أن المجلس  ينفذ برنامجًا متكاملًا لإنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الشركاء ومنهم "وزارة المالية والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والمجلس القومي لذوي الإعاقة والبنك المركزي ومنظمات المجتمع المدني". 

 

المشاركة الفعالة لذوي الإعاقة 

وشددت «خطاب» على أن أهمية تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من أفراد المجتمع، وأهمية تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، بما يمكنهم من المشاركة الفعالة في المجتمع والقضاء على أي عوائق تحول دون ذلك. 

تعزيز المساواة بين كافة المعاقين 

وأوضحت أن المجلس يدعم أي عمل من شأنه تعزيز المساواة وتهيئة الظروف لكافة المعاقين ومنها الإعاقة البصرية وتسهيل الحياة لهم بما يساهم في اندماجهم في المجتمع والاستفادة من كافة الوسائل المتاحة التي تقدمها الدولة.

وأكدت مشاركة المجلس في الاجتماع التنسيقي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء لمناقشة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في 2022/7/18م، مضيفة أن انتهي هذا الاجتماع لعدد من التوصيات الهامة ومنها:

ـ الموافقة علي تلقي طلبات الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة إليكترونيًا أو شخصيًا من خلال مكاتب الصحة التابعة لوزارة الصحة ومكاتب التأهيل الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في جميع أنحاء الجمهورية.

ـ تفعيل الرقم الساخن بالوزارتين مع ربط بوابة مصر الرقمية بالموقع الإليكتروني.

ـ مخاطبة وزارات الدفاع والداخلية والتعليم العالي ليوجهوا المستشفيات التابعة
لهم لتحديد مواعيد عاجلة للأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين حاليًا بقوائم الانتظار
لإجراء الكشف الطبي اللازم للحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة، وهو ما  ساهم في زيادة أعداد الحاصلين على بطاقة الخدمات المتكاملة من أقل من مليون شخص من ذوي الإعاقة إلي ما يقارب المليوني شخص حاليا، مع مراعاة أن تعدادهم يزيد عن 13 مليون شخص، وهو ما يستوجب المزيد من العمل والجهد من الوزارات المعنية لتمكين كامل الأشخاص ذوي من الإعاقة في جميع أنحاء الجمهورية من الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة.

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اليوم العالمي لذوى الإعاقة السفيرة مشيرة خطاب قومي حقوق الإنسان
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