الأحد 22 ديسمبر 2024
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سياسة

مشيرة خطاب تطالب بتعديل المادة 80 من الدستور لتحديد سن الطفل

السفيرة مشيرة خطاب،
السفيرة مشيرة خطاب، فيتو

ناشدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتعديل المادة 80 من الدستور التي تعرف الطفل بأنه "كل من لم يبلغ سن 18 سنة"، موضحة أن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة الدستور مع القانون رقم 126 لسنة 2008، الذي يضمن التزام الدولة المصرية بحد أدنى للسن في القضايا المتعلقة بالأطفال.  

تعديل المادة ٨٠ من الدستور 

وقالت خطاب خلال كلمتها بالمؤتمر الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان للاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأحد: "هذا التعديل يمثل تصحيحًا لخطأ تشريعي وأرجو أن يتم النظر فيه بجدية من قبل أعضاء مجلس النواب لتضمينه في الدستور".

الاهتمام بذوي الهمم 

وأكدت رئيس  المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدولة تولي الأشخاص ذوي الإعاقة عناية خاصة فيما يتعلق بالحقوق والتمكين، مشددة على أهمية تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من أفراد المجتمع، وأهمية تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، بما يمكنهم من المشاركة الفعالة في المجتمع والقضاء على أي عوائق تحول دون ذلك.

برنامج لحقوق الإنسان 

وأشارت إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ينفذ برنامجًا متكاملًا لإنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الشركاء ومنهم "وزارة المالية والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والمجلس القومي لذوي الإعاقة والبنك المركزي ومنظمات المجتمع المدني"، حيث إن المجلس يدعم أي عمل من شأنه تعزيز المساواة وتهيئة الظروف لكافة المعاقين ومنها الإعاقة البصرية وتسهيل الحياة لهم بما يساهم في اندماجهم في المجتمع والإستفادة من كافة الوسائل المتاحة التي تقدمها الدولة.

دور الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان 

واختتمت السفيرة مشيرة خطاب بالإشادة بالدور البارز للإعلام في قيادة الحوار حول حقوق الإنسان، مؤكدة أن اللقاء كان فرصة مهمة لتسليط الضوء على القضايا الأساسية الخاصة بذوي الإعاقة.

وبدأت فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بأحد فنادق القاهرة، بمشاركة. 

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