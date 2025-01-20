الإثنين 20 يناير 2025
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حوادث

إحالة سيدة للمحاكمة لاتهامها بسرقة السيدات عن طريق مغافلتهم بالوايلي

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 أمرت نيابة الوايلي إحالة سيدة لاتهامها بسرقة السيدات عن طريق مغافلتهم ونشلهم للمحاكمة الجنائية.

تلقت مباحث قسم شرطة الوايلي بلاغا من سيدة تفيد فيه بتعرضها للسرقة أثناء استقلالها إحدى وسائل المواصلات بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل،  وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة واعترفت بارتكابها الواقعة.

وأقرت المتهمة بارتكابها 3 وقائع سرقات أخرى بذات الأسلوب، وأن متحصلات السرقة انفقتها على متطلباتها الشخصية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة الوايلي قسم شرطة الوايلي النيابة العامة

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