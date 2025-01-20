إحالة سيدة للمحاكمة لاتهامها بسرقة السيدات عن طريق مغافلتهم بالوايلي

أمرت نيابة الوايلي إحالة سيدة لاتهامها بسرقة السيدات عن طريق مغافلتهم ونشلهم للمحاكمة الجنائية.

تلقت مباحث قسم شرطة الوايلي بلاغا من سيدة تفيد فيه بتعرضها للسرقة أثناء استقلالها إحدى وسائل المواصلات بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة واعترفت بارتكابها الواقعة.

وأقرت المتهمة بارتكابها 3 وقائع سرقات أخرى بذات الأسلوب، وأن متحصلات السرقة انفقتها على متطلباتها الشخصية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.