الخميس 16 يناير 2025
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رياضة

وجهة جديدة للبرازيلي نيمار خارج الهلال السعودي

نيمار
نيمار

كشف موقع فووت ميركاتو أن نادي شيكاغو فاير الأمريكي دخل على خط التعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور في نافذة الانتقالات الجارية.

نيمار يقترب من الدوري الأمريكي

قال الإعلامي سانتي أونا من فووت ميركاتو إن مسؤولي نادي شيكاغو فاير الأمريكي دخلوا في مفاوضات مع الهلال خلال الفترة الحالية، للحصول على خدمات النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب الفريق بصورة رسمية، وتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي.

وذكر المصدر ذاته أن شيكاغو فاير عرض عقدًا لمدة عامين على البرازيلي البالغ من العمر 32 عامًا.

وتابع: "صفقة نيمار صعبة التحقق، لم يتم تحديد أي شيء في الوقت الحالي أو جعله ملموسًا. هذه مجرد بداية والمناقشات لا تزال طويلة وشاقة".

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