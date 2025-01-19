لزيادة تدفق المساعدات لغزة، محافظ شمال سيناء يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، مساء اليوم، السيدة الينا بان وفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والسيد جون لوك تونجلت مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط شمال أفريقيا - مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية (اوتشا)، ومحمود المجدلاوي، مسؤول أول الشؤون الانسانية - مكتب الامم المتحدة للشئون الانسانية (اوتشا)، والسيدة ألفة، بمكتب الامم المتحدة للشئون الانسانية (اوتشا)، في مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش.

محافظ شمال سيناء يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر



تأتي هذه الزياره في إطار بدء تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النيران بقطاع غزه وبدء تدفق المساعدات لمناقشة الاستعدادات لزياده المساعدات خلال الأيام القادمه.



قد أشاد الوفد بدور مصر الفاعل في حل الأزمه وحجم العمل المقدر في دخول المساعدات.

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