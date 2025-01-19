الأحد 19 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لزيادة تدفق المساعدات لغزة، محافظ شمال سيناء يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، مساء اليوم، السيدة الينا بان وفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والسيد جون لوك تونجلت مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط شمال أفريقيا - مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية (اوتشا)، ومحمود  المجدلاوي، مسؤول أول الشؤون الانسانية - مكتب الامم المتحدة للشئون الانسانية (اوتشا)، والسيدة ألفة، بمكتب الامم المتحدة للشئون الانسانية (اوتشا)،  في مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش.

ملحمة الأطباء المصريين لعلاج الجرحى في فلسطين.. فتح باب التطوع أكثر من 2000 طبيب مستعدون لدخول غزة.. الصحة تؤكد جاهزية مستشفيات شمال سيناء لاستقبال المصابين

محافظ شمال سيناء يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر


تأتي هذه الزياره في إطار بدء تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النيران بقطاع غزه وبدء تدفق المساعدات لمناقشة الاستعدادات لزياده المساعدات خلال الأيام القادمه.


قد أشاد الوفد بدور مصر الفاعل في حل الأزمه وحجم العمل المقدر في دخول المساعدات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمم المتحد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء المكتب الاقليمي للشرق الأوسط المنسق المقيم للامم المتحدة شرق الأوسط قطاع غزة محافظ شمال سيناء مستشفيات شمال سيناء
ads

الأكثر قراءة

خناقة مدرسة التجمع، والد الطالبة كرمة يكشف مفاجأة بشأن واقعة الاعتداء

مصورة فيديو الاعتداء على طالبة التجمع تكشف سبب المشاجرة

آليات جديدة لحذف غير المستحقين للدعم من منظومة التموين

رغم إعلانها إلغائه، شقيق ياسمين عبد العزيز يعلن مكان وموعد عزاء والده

ضبط رجل أعمال متهم بالنصب على أفشة

البحوث الفلكية تعلن موعد أول أيام شهر رمضان 2025 (فيديو)

الزمالك يكتسح إنيمبا 3-1 ويؤمن صدارته في الكونفدرالية

خناقة مدرسة التجمع، التعليم تقرر فصل الطالبات وحرمانهم من التقديم في أي مدرسة هذا العام

منوعات

المزيد

عصابة احتيال تستعين باسم وريثة العرش الإسباني، ما القصة؟

إجازة هادئة في جبال الألب، الأميرة كيت وعائلتها في رحلة سرية

حادث مأساوي باليمن، أب وأم يفقدان حياتهما أثناء محاولة إنقاذ طفلهما من الغرق

توقعات الأبراج اليوم الأحد 19 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأحد 19-1-2025 بالأسواق المحلية

أسعار الأرز اليوم الأحد 19 يناير بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد 19 يناير

المزيد
ads

انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم في واقعة مدرسة التجمع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البصل في المنام وعلاقته بكشف الأسرار

هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة؟، وما هي الطريقة الصحيحة لتوزيعها؟

هل لعمرة شهر رجب فضل خاص عن بقية الشهور؟ الأزهر يرد (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية