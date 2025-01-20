بعد اختيارها مديرة قائمة بالأعمال للمخابرات الأمريكية، أبرز المعلومات عن ستايسي ديكسون

وقع اختيار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على ستايسي ديكسون لتولي منصب مديرة قائمة بالأعمال للمخابرات الوطنية.

المنصب الأرفع في الوسط الاستخباري

ويوصف هذا المنصب بأنه الأرفع في الوسط الاستخباري الأمريكي، حيث يشرف مدير الاستخبارات الوطنية على 12 وكالة استخبارية وترفع إليه تقاريرها.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن ستايسي ديكسون التي تتولي المنصب الأرفع في الوسط الاستخباري:

هي مهندسة ميكانيكية أمريكية ومسؤولة مخابرات، وتشغل ديكسون منصب نائب مدير المخابرات الوطنية منذ أغسطس 2021، ورشح ترامب تولسي جابارد، التي كانت تنتمي للحزب الديمقراطي فيما سبق، لتولي منصب مديرة المخابرات الوطنية، ولابد من موافقة مجلس الشيوخ كي تتولى المنصب.

ولم يحدد مجلس الشيوخ موعدا لجلسة استماع بشأن جابارد، التي كانت زيارتها إلى سوريا في عام 2017 للقاء الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد، والتي افتقرت إلى خبرات مخابراتية مهمة، سببا في إثارة المخاوف بين بعض أعضاء مجلس الشيوخ.

وستصبح ديكسون، التي عينها الرئيس جو بايدن في منصبها الحالي، أعلى مسؤولة في إدارة المخابرات الوطنية، في وقت تعهد خلاله ترامب بنشر وثائق مرتبطة بمقتل الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي وروبرت كينيدي ومارتن لوثر كينج جونيور.

وقال ترامب، الذي طالما قال إنه يعتقد أن الحكومة الأمريكية تجعل الكثير من الوثائق سرية، أمس الأحد إنه سيتراجع عن الإفراط في إضفاء صفة السرية على الوثائق.

ومن المرجح أن تقع هذه المهمة على عاتق مدير المخابرات الوطنية القادم، الذي يتحمل مسؤولية مراجعة أوامر التصنيف، وكانت صحيفة بوليتيكو أول من نشر نبأ تعيين ديكسون.

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