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رياضة

الهلال السعودي يقترب من حسم صفقة كايو سيزار

كايو سيزار،فيتو
كايو سيزار،فيتو

اقترب نادي الهلال السعودي، من صفقة البرازيلي كايو سيزار، نجم فيتوريا جيماريش البرتغالي.

وكتب خبير الميركاتو فابريزيو رومانو، عبر حسابه بشبكة إكس "كايو في طريقه إلى الهلال، قادما من فيتوريا جيماريش، بعد التوصل لاتفاق شفهي بقيمة 9 ملايين يورو".

وأضاف رومانو: "تجري حاليا مناقشة التفاصيل النهائية، بينما تستعد الأندية لتجهيز جميع الوثائق، ومن ثم سيتم إتمام الصفقة".

ويلعب كايو سيزار حاليا مع فيتوريا جيماريش على سبيل الإعارة، لكن النادي البرتغالي اشترى عقده من كوريتيبا، بداية من يوليو المقبل نظير 1.5 مليون يورو.

وخاض سيزار 33 مباراة خلال الموسم الحالي بمختلف البطولات، حيث أحرز 4 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

ويجيد كايو سيزار، اللعب كجناح أيمن وأيسر، بالإضافة إلى قدرته على اللعب كوسط مهاجم.

 

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