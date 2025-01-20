حفلات تنصيب رؤساء أمريكا لا تخلو من الطرائف والحوادث المفاجئة، أبرزها اشتعال المنصة

ساعات قليلة تفصلنا عن حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حيث من المقرر أن يقام الحفل داخل مبنى الكابيتول الأمريكي بسبب درجات الحرارة الباردة.

حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ويعتبر حفل تنصيب الرئيس من الأحداث البارزة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يتخللها في بعض الأحيان أحداث طريفة وغريبة، وفي هذا التقرير نسلط الضوء على أبرز الأحداث الغريبة التي شهدتها حفلات تنصيب رؤساء أمريكا.

وفي 1933، تم اعتماد التعديل العشرين لدستور الولايات المتحدة، والذي يتطلب أن تبدأ فترة ولاية الرئيس الأمريكي في ظهر يوم 20 يناير أي في أوج فصل الشتاء.

حفلات تنصيب تم تأجيلها

وهناك بعض حفلات التنصيب التي تم تأجيلها، حيث في عام 1789، تم تأجيل أول حفل تنصيب إلى 30 أبريل 1789، في ظل تأخر وصول أعضاء الكونجرس إلى نيويورك، وعدم التمكن من فرز الأصوات الانتخابية في الوقت المحدد، ولإعطاء الوقت الكافي للرئيس المنتخب جورج واشنطن للقيام بالرحلة الطويلة من منزله في فيرجينيا إلى العاصمة نيويورك، في ذلك الحين.

وبسبب موعد إقامة الحفل، تسود المظاهر الشتوية في أزياء الحضور من معاطف سميكة وكفوف وأوشحة، وأمطار وضباب وثلوج ودرجات حرارة متدنية، وفي 1961، أذاب الجيش الأمريكي طبقة من الثلج بلغ سمكها 20 سنتيمترًا على الجادة التي يجري فيها العرض العسكري التقليدي بين الكابيتول والبيت الأبيض.

وحينها ألقى جون كينيدي خطابه فيما كانت درجة الحرارة خمسة درجات مئوية تحت الصفر.

طيور نافقة ومجمدة في حفل تنصيب يوليسيس جرانت

وفي 1985 لجأ الرئيس رونالد ريجان إلى داخل الكابيتول لأداء اليمين تاركًا قرابة 140 ألف مدعو في الخارج حيث كانت الحرارة 13 درجة تحت الصفر.

وبعد 40 عامًا أعلن ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" نقل الحفل إلى داخل الكابيتول للمرة الأولى منذ تنصيب ريجان الثاني، بسبب الأحوال الجوية قارسة البرودة، إذ يُتوقع أن تكون درجة الحرارة قرابة 6 درجات مئوية تحت الصفر عند الظهر، وهو الطقس الأبرد منذ تنصيب 1985.

وشهد تنصيب يوليسيس جرانت الثاني في 1873 درجات حرارة قارسة تجاوزت 15 درجة تحت الصفر، نتج عنها تجمد 100 طائر كناري كانت مخصصة للتغريد للضيوف.

ويبدو أن للطيور ذكريات سيئة في ذلك الحدث، وفي 1973 أراد ريتشارد نيكسون التأكد من أن الحمام لن يفسد يومه، فطلب رش مادة كيميائية طاردة للطيور على طول مسار موكب التنصيب، فكانت الشوارع مليئة بالطيور النافقة.

حفل تنصيب ويليام هنري هاريسون

وفي هذا السياق يرى المؤرخ الأمريكي وأستاذ التاريخ في الجامعة الأمريكية في العاصمة واشنطن آلان ليختمان في حديثه مع بي بي سي، أن أسوأ حفل تنصيب على الإطلاق هو حفل الرئيس ويليام هنري هاريسون في 1841.

هاريسون وصل إلى حفل تنصيبه على حصان بدون معطف ولا قبعة وسط الصقيع، وألقى خطابًا "مملًا" لمدة ساعتين تقريبًا تضمن قرابة 8500 كلمة في ظل طقس قارس البرودة، ثم مرض وتوفي بعد شهر.

وفي 2009، حصل خطأ أثناء أداء الرئيس باراك أوباما اليمين في حفل كان يتابعه قرابة مليوني شخص، بعد أن أخطأ رئيس المحكمة العليا في ترتيب كلمات القسم. واحتياطًا، أدى أوباما اليمين مرة جديدة في اليوم التالي في البيت الأبيض.

النجاة من اعتداء خلال حفل تنصيب

وفي 4 مارس 1865، نجا لينكولن الذي كان متوجها إلى واشنطن لحفل تنصيبه من اعتداء، وبعد ساعات وفيما كان يؤدي اليمين لولايته الثانية، لم يكن يعلم أن جون ويلكس بوث الرجل الذي سيغتاله بعد 41 يوما كان إلى جانبه على أدراج الكابيتول.

اشتعال المنصة بالرئيس كينيدي

وأدى ماس كهربائي في محرك إلى اشتعال المنصة التي كان سيؤدي عليها الرئيس كينيدي اليمين في 20 يناير 1961 وظن عناصر الأمن أن الأمر ناجم عن اعتداء وصعدوا إلى المنصة فيما بقي الرئيس كينيدي هادئا.

تنصيب في طائرة

وبعد ساعات على اغتيال كينيدي في دالاس في 22 نوفمبر 1963، تم تنصيب نائبه ليندون جونسون بشكل طارئ رئيسا في الطائرة الرئاسية "اير فورس وان" أثناء توقفها في المطار.

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