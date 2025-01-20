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ثقافة وفنون

ديفيد شابيل يوجه رسالة لـ ترامب تزامنًا مع تنصيبه (فيديو)

ديفيد شابيل، فيتو
ديفيد شابيل، فيتو

وجه الممثل الكوميدي الأمريكي الشهير، ديفيد شابيل، رسالة جادة إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بالتزامن مع تنصيبه وتسلمه مقاليد الحكم في أمريكا.

وقال شابيل، خلال مشاركته في برنامج SNL،: "تذكر، سواء صوت الناس لك أم لا، فإنهم جميعًا يعتمدون عليك، سواء أحبوك أم لا، فإنهم جميعًا يعتمدون عليك، العالم كله يعتمد عليك.. وأنا أعني ما أقول، حظًا سعيدًا، ومن فضلك، افعل أفضل في المرة القادمة، ومن فضلكم جميعًا، افعلوا أفضل في المرة القادمة، لا تنسوا إنسانيتكم، ورجاءً تعاطفوا مع النازحين، سواء كانوا في باليساديس لوس أنجلوس، أو في فلسطين".

https://x.com/SpencerAlthouse/status/1880843911830396972

 

مراسم التنصيب تقليد عريق في الولايات المتحدة

 يؤدي الرئيس المنتخب دونالد ترامب، اليمين الدستورية في مبنى الكابيتول، الإثنين، ليتولى رئاسة الولايات المتحدة للمرة الثانية، بعد 4 سنوات من مغادرته البيت الأبيض.

ويمثل يوم التنصيب تقليدا راسخًا في التاريخ الأمريكي، حيث بدأ مع أول رئيس جورج واشنطن عام 1789، إلا أن الأحوال الجوية السيئة آنذاك أرجأت مراسم تنصيبه عدة أسابيع، ليتم في الثلاثين من أبريل في مدينة نيويورك، عاصمة البلاد في ذلك الوقت. 

وبحسب موقع «الحرة»، ظل موعد التنصيب محددا في الرابع من مارس لأكثر من قرن، وذلك بالنظر للوقت الطويل الذي كان يستغرقه فرز وإحصاء الأصوات الانتخابية، وبطء التنقل بسبب سوء حالة الطرق. 

وكان ذلك يخلق فترة انتقالية طويلة تستمر 4 أشهر.

ومع التطور التكنولوجي الذي سرّع عملية فرز الأصوات، وتحسن وسائل النقل والمواصلات، تم تعديل موعد التنصيب بموجب التعديل العشرين للدستور عام 1933، لينتقل إلى العشرين من يناير، مع تحديد الثالث من يناير موعدا لانعقاد الجلسة الأولى للكونجرس الجديد. 

وأقيم أول تنصيب في الموعد الجديد عام 1937، ليستمر هذا التقليد حتى اليوم. 

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