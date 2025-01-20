المشدد 3 سنوات للشرطي المزيف في الشرابية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة انتحال صفة فرد شرطة للنصب على المواطنين بدائرة قسم شرطة الشرابية.

البداية كانت عندما نجحت قوة أمنية في ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الشرابية، تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" باستخدام دراجة بخارية.

وضبط بحوزة المتهم كارنيه ورخصة قيادة "مزورين"، سلاح أبيض، مبلغ مالي وحافظة نقود "متحصلات واقعة سرقة".



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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