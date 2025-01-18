انعقاد منتدى الأعمال المصري النيجيري لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك (صور)

شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ويوسف توجار، وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية، اليوم، في منتدى الأعمال المصري-النيجيري، الذي عقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وشارك في المنتدى كلا من المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ود. هاني سويلم وزير الموارد المائية والري وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى. كما شارك فى المنتدى رئيسى مجلس الأعمال المشترك، وبحضور واسع من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات المصرية والنيجيرية والمسؤولين الحكوميين.

مصر تفخر بعلاقتها التاريخية والوطيدة مع نيجيريا

وأكد الوزير عبد العاطي أن مصر تفخر بعلاقتها التاريخية والوطيدة مع نيجيريا، مشيرًا إلى أن منتدى الأعمال يوفر منصة هامة لرجال الأعمال المصريين والنيجيريين للتواصل واستكشاف الفرص الاقتصادية الواعدة وتعزيز التعاون المشترك من خلال توسيع التبادل التجارى ودعم الاستثمار ونقل الخبرات، مشددا على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي لترسيخ دعائم السلام والازدهار والاستقرار، مضيفا أن البلدين لديهما امكانات هائلة فى المجال الاقتصادي.

التعاون في الاستثمارات الخضراء

وأكد الوزير عبد العاطي على أهمية التعاون في الاستثمارات الخضراء، ومشاريع الطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، وتحسين ممارسات إدارة المياه، فضلًا عن التركيز على تنمية رأس المال البشري من خلال تعزيز التبادل التعليمي والمنح الدراسية، تمكينًا لجيل جديد من المهنيين المصريين والنيجيريين.

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