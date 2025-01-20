تأييد السجن المؤبد لعاطل متهم بهتك عرض طفل في السلام

قضت محكمة مستئانف جنايات القاهرة برفض استئناف عامل متهم بهتك عرض طفل في منطقة السلام وقضت بتأييد حكم أول درجة القاضي بالسجن المؤبد.

وذكر قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، أن المتهم س.ا عامل شرع في قتل طفل حيث استدرجه بمنأى عن المارة وقام بهتك عرضه، وما أن قاومه المجني عليه حتى هدده بالقتل، فعقد العزم على إزهاق روحه مستخدما سلاحا أبيض، كان متواجدا بمسرح الجريمة ولكن تمكن المجني عليه من الهرب.



وتلقت مباحث قسم شرطة السلام بلاغا من ربة منزل تتهم فيه عاطلا بهتك عرض نجلها البالغ من العمر 10 سنوات.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية واعترف بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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