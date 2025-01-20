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خارج الحدود

الأمم المتحدة: أكثر من 630 شاحنة مساعدات دخلت غزة في أول أيام وقف إطلاق النار

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية إلى غزة، فيتو

 قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، توم فليتشر، اليوم الإثنين، إن أكثر من 630 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية دخلت إلى قطاع غزة في أول أيام وقف إطلاق النار.

 

دخول مئات من شاحنات المساعدات إلى غزة 

 وأضاف فليتشر في منشور على حسابه على   منصة "إكس": "أكثر من 630 شاحنة دخلت غزة اليوم، ووصل منها على الأقل 300 محملة بالمساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع، لا وقت لنضيعه".

وبدأت شاحنات المساعدات الدخول إلى قطاع غزة من  معبر كرم أبو سالم، وذلك في اليوم الأول من بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وحسب المعلومات، كانت 330 شاحنة وصلت إلى معبري العوجة وكرم أبوسالم الخاضع  لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، بينها 20 شاحنة وقود، تمهيدا لدخولها إلى القطاع المحاصر منذ أكتوبر 2023.

 

عبور المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح 

 ومنذ 24 مايو الماضي، تدخل المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بعدما سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح ودمر  أجزاء منه.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى على دخول 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل يومي، وفتح معبر رفح بعد 7 أيام من تطبيق الاتفاق.

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