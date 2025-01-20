ترامب سيعلق تصاريح 51 مسؤولا سابقا في المخابرات

يخطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لتعليق التصاريح الأمنية للعشرات من مسؤولي مجتمع الاستخبارات السابقين الذين كتبوا رسالة عن هانتر بايدن قبل انتخابات عام 2020.

وقال مسؤول في إدارة ترامب لشبكة "فوكس نيوز": إن الإجراء المتوقع من ترامب سيكون موجها إلى 51 مسؤولا سابقا "كذبوا" بشأن الكمبيوتر المحمول الخاص بنجل الرئيس جو بايدن، هنتر بايدن في رسالة، نشرت قبل أسبوعين من الانتخابات.

وكان من بين الموقعين على الرسالة ثلاثة مديرين سابقين لوكالة المخابرات المركزية، بما في ذلك جون برينان، وكذلك المدير السابق للاستخبارات الوطنية جيمس كلابر.

ومن غير الواضح ما إذا كان جميع الموقعين البالغ عددهم 51 موقعا ما زالوا يمتلكون تصاريح أمنية.

وقال ترامب في عام 2018، إنه استخدم سلطته الرئاسية لإلغاء سلطة برينان، لكن برينان قال لاحقا إنه غير متأكد مما إذا كان الإلغاء قد حدث بالفعل.

وكان المسؤولون كتبوا في الرسالة: إن "وصول رسائل البريد الإلكتروني التي يزعم أنها تخص هانتر إلى الساحة السياسية الأمريكية، والتي يرتبط معظمها بالفترة التي قضاها في مجلس إدارة شركة الغاز الأوكرانية بوريسما، يحمل كل السمات الكلاسيكية لعملية معلومات روسية".

وكان هانتر بايدن قد ترك جهاز الكمبيوتر المحمول والقرص الصلب الخاص به في متجر ديلاوير في عام 2019. وكشفت سجلات المحكمة أن صاحب المتجر سلم الكمبيوتر المحمول والقرص الصلب الأصلي إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي في وقت لاحق من ذلك العام ردا على أمر استدعاء.

وأكد مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال محاكمة هانتر بايدن في ديلاوير العام الماضي أن الكمبيوتر المحمول والقرص الصلب أصليان، على الرغم من أن المسؤول لم يتحقق من صحة جميع البيانات الموجودة على نسخ القرص الصلب التي وزعها جولياني وغيره من العملاء الجمهوريين على وسائل الإعلام.

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