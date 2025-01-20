الإثنين 20 يناير 2025
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انفوجراف

رجل الصفقات.. ملامح العالم في عهد ترامب (فيديوجراف)

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

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