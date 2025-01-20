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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين 20 يناير 2025. 

 

مؤشر "إيجى إكس 30" 

 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة  0.23% عند مستوى 29795 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27%  عند مستوى 37075 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.12%  عند مستوى 13097 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.63%  عند مستوى 8365 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38%  عند مستوى 11462 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.23%  عند مستوى 3175 نقطة

 

تعاملات جلسة بداية الأسبوع 

 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه عند مستوى 2.219 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 29728 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 36947 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 13082 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 8330 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 11449 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 3146 نقطة.

 

أداء البورصة بآخر جلسات الأسبوع الماضي

 وارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات  الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2,196 تريليون جنيه، لتربح نحو 19 مليار جنيه. 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.73%  عند مستوى 29605 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% عند مستوى 36784 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.77%  عند مستوى 13183 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.33%  عند مستوى 8229 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.14%  عند مستوى 11226 نقطة، وقفز  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.04%  عند مستوى 3104 نقاط.

تداولات جلسة الأربعاء 

 ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الأربعاء الماضي، وربح رأس المال السوقي 33 مليار جنيه عند مستوى 2.177 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 29389 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 36533 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 12930 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 8121 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 11199 نقطة، وقفز  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 3087 نقطة.

 

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