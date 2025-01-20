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اقتصاد

مشروع تطوير التجارة: تقديم الدعم لـ 32 شركة في قطاع الكيماويات

رشيد بنجلون مدير
رشيد بنجلون مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات

 أكد رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID Trade)، بأن هناك تعاونًا وثيقًا مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة كشريك أساسي للمشروع في تنفيذ العديد من الأنشطة، منها دعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية وتنظيم البعثات الترويجية. 

 

التعاون في بعثات ترويجية إلى كل من الأردن وكينيا وكوت ديفوار وغانا

 وأشار إلى أنه تم بالفعل التعاون في بعثات ترويجية إلى كل من الأردن وكينيا وكوت ديفوار وغانا، مع خطط لتنظيم بعثات أخرى إلى دول أجنبية وإفريقية خلال هذا العام.

 

 وأضاف بنجلون أن المشروع قدم دعمًا مباشرًا إلى 32 شركة مصرية في قطاع الكيماويات فقط، مما أسهم في تحقيق زيادة ملحوظة في صادرات هذه الشركات بقيمة 11 مليون دولار خلال العامين الماضيين.  جاء ذلك على هامش ختام فعاليات الدورة الثانية  لمعرض "أفروبلاست" المعرض الإفريقي الدولي لتكنولوجيا صناعات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة  بالأمس، والذى عقد على مدار 4ايام في  الفترة من 16 وحتى 19 يناير، بمركز القاهرة الدولي بمدينة نصر. 


كما أوضح أن المشروع أحدث تأثيرًا جوهريًا على الصادرات في القطاعات السبعة الرئيسية التي يدعمها، حيث ساهم في زيادة صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن هذه القطاعات بنحو 211 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، ساهم المشروع في دعم المؤسسات الداعمة للتجارة، بما في ذلك المجالس التصديرية، مما أدى إلى تحقيق زيادة في الصادرات بلغت قيمتها 400 مليون دولار.

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رشيد بنجلون مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الصادرات البعثات الترويجية التصديري للصناعات الكيماوية التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بعثات ترويجية

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