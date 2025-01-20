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رياضة

موعد مباراة أهلي جدة والاتفاق بالدوري السعودي

أهلي جدة،فيتو
أهلي جدة،فيتو

 يلتقي فريق أهلي جدة السعودي في مواجهة قوية أمام الاتفاق ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري السعودي.

 

موعد وملعب لقاء أهلي جدة والاتفاق السعودي

 وتنطلق المباراة اليوم الإثنين على استاد الأمير محمد بن فهد في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة  ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري السعودي.

 

ترتيب أهلي جدة في الدوري السعودي

ويتواجد أهلى جدة في المركز الخامس برصيد 26 نقطة بفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز السادس.
بينما يتواجد الاتفاق في المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة، بفارق نقطتين عن الخلود صاحب المركز 12، وبفارق الأهداف عن ضمك صاحب المركز العاشر.


ويلعب الاتفاق اللقاء بمعنويات عالية مستغلا عاملي الأرض والجمهور بعد العودة إلى طريق الانتصارات من خلال الفوز بثلاثية نظيفة أمام ضمك.

في حين تعرض فريق أهلي جدة للخسارة أمام الأخدود في الجولة الماضية.


يذكر أن مباراتي الاتفاق وأهلي جدة في جولتي الذهاب والإياب بالدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي قد انتهتا بالتعادل 0-0 و2-2 بين الطرفين.

 

كيف تشاهد لقاء أهلي جدة والاتفاق؟

وستعرض مباراة الاتفاق والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS، وخاصة على قناة SSC Extra 1 HD، حيث سيقوم المعلق جعفر الصليح بالتعليق علي المباراة.

 

 استمرار ماتياس يايسلة مع الأهلي 

وترددت أنباء بشأن إمكانية عدم بقاء الألماني ماتياس يايسله مع الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب سوء النتائج.

وأكد النادي الجداوي في بيان صحفي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) استمرار الألماني ماتياس يايسله في قيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وأشار في بيانه، إلى أن أي قرارات تخص الجهاز الفني أو الجوانب الإدارية سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية للنادي فقط.

ودعا النادي جماهيره إلى الاعتماد على المعلومات التي يصدرها إعلام النادي الرسمي.

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