الإثنين 20 يناير 2025
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حوادث

تجديد حبس عامل متهم بقتل شاب في السلام

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس عامل متهم بقتل شاب بطعنات بسلاح أبيض، بسبب رفض الأخير زواج الأول بإحدى أقاربه لتعاطيه المخدرات بدائرة قسم شرطة السلام، 15 يوما علي ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة السلام بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة في الشارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة (محمود. أ) مصابًا بعدة طعنات في الصدر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة (م. ع) عامل بسبب رفض المجني عليه زواج الأول من فتاة تقرب له بسبب تعاطيه المخدرات.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنح السلام قسم شرطة السلام النيابة العامة

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